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40-летняя липчанка заплатила мошенникам за улучшение персонажа в «Роблакс» 90 000 рублей
Происшествия
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11 минут назад
40-летняя липчанка заплатила мошенникам за улучшение персонажа в «Роблакс» 90 000 рублей
А две молодые липчанки перевели деньги на «безопасный счёт».
— 18 марта она откликнулась в Telegram-канале на предложение мошенников об улучшении персонажа в онлайн-игре «Роблакс». В результате со счёта женщины были списаны 90 000 рублей, — рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.
Две молодые липчанки перевели деньги на «безопасный счёт». 19-летнюю девушку это убедили сделать сотрудники «портала Госуслуг» и «Центрального банка России». Она отправила мошенникам 490 000 рублей. А 22-летняя женщина перевела 180 000 рублей.
29-летний мужчина искал работу в интернете, перешёл по присланной ссылке и у него сняли 62 000 рублей.
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