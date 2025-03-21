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В Хлевенском районе после столкновения с грузовиком сгорела «Нексия»
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сегодня, 12:02

В Хлевенском районе после столкновения с грузовиком сгорела «Нексия»

Водителя легковушки госпитализировали.

Сегодня утром в Хлевенском районе на 449-м километре платного участка автодороги «Дон» 25-летний водитель автомобиля «Дэу Нексия» врезался в стоящий грузовик «ДАФ». Как сообщает Госавтоинспекция Липецкой области, от удара «Нексия» загорелась.

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Водителя легковушки доставили в районную больницу. Автоинспекторы устанавливают причины и обстоятельства ДТП.
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