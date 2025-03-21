В Хлевенском районе после столкновения с грузовиком сгорела «Нексия»

Водителя легковушки госпитализировали.

Сегодня утром в Хлевенском районе на 449-м километре платного участка автодороги «Дон» 25-летний водитель автомобиля «Дэу Нексия» врезался в стоящий грузовик «ДАФ». Как сообщает Госавтоинспекция Липецкой области, от удара «Нексия» загорелась.Водителя легковушки доставили в районную больницу. Автоинспекторы устанавливают причины и обстоятельства ДТП.