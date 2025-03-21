Следком передал в суд уголовное дело о краже 16 машин со штрафстоянки судебных приставов
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Происшествия
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сегодня, 12:02
В Хлевенском районе после столкновения с грузовиком сгорела «Нексия»
Водителя легковушки госпитализировали.
Водителя легковушки доставили в районную больницу. Автоинспекторы устанавливают причины и обстоятельства ДТП.
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