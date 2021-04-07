сегодня, 16:02
В Кремле прокомментировали ограничение доступа госкомпаний к Zoom
В Кремле выражают сожаление в связи решением компании Zoom Video Communications ограничить доступ для российских юридических лиц с государственным участием и предлагают перейти на альтернативные российские сервисы.
"В целом, конечно, можно выразить сожаление и непонимание, почему российские госучреждения, почему высшие учебные заведения тоже лишены теперь возможности оперативно продлевать существующие контракты и подписывать новые", — сказал он.
По его словам, с такой проблемой столкнулись его друзья из Высшей школы экономики, так как она имеет госфинансирование.
"Но это американский сервис, офис, если я не ошибаюсь, у них вообще в Польше. Знаю, что многие клиенты Zoom пытались установить связь, но у них не получалось, из Польши с ними никто не говорит", — заявил Песков.
У Кремля нет аккаунта в Zoom и президент сервисом не пользовался, так как есть закрытые каналы, которые позволяют проводить видеоконференции. Исключение составляют некоторые многосторонние международные контакты, которые организовывали другие страны, - сообщил пресс-секретарь.
В ограничении доступа к Zoom нет ничего страшного, поскольку в России есть альтернативы, хотя и требующие доработки, - добавил Песков.
Накануне появились сообщения о том, что Zoom Video Communications запретила своим дистрибьюторам продавать продукты российским госкомпаниям и организациям с государственным участием. Теперь вузы, госкомпании и государственные структуры не смогут пользоваться корпоративной связью Zoom, их видеоконференции будут ограничены стандартными 40 минутами, - говорилось в публикациях.
Однако министр просвещения Сергей Кравцов заявил, что на работе школ ограничения на продажу подписки Zoom не повлияют. По его словам, в России будут больше ориентироваться на отечественное программное обеспечение. Министр привел в пример систему "Сферум", о запуске которой ведомство сообщило 31 марта, - передает РБК.
Гы