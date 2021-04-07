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сегодня, 16:02

В Кремле прокомментировали ограничение доступа госкомпаний к Zoom

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#Zoom #ограничения

В Кремле выражают сожаление в связи решением компании Zoom Video Communications ограничить доступ для российских юридических лиц с государственным участием и предлагают перейти на альтернативные российские сервисы.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выразил недоумение решением компании Zoom Video Communications ограничить доступ к сервису видеоконференций для российских государственных учреждений и компаний, - передает РИА Новости.

"В целом, конечно, можно выразить сожаление и непонимание, почему российские госучреждения, почему высшие учебные заведения тоже лишены теперь возможности оперативно продлевать существующие контракты и подписывать новые", — сказал он.

По его словам, с такой проблемой столкнулись его друзья из Высшей школы экономики, так как она имеет госфинансирование.

"Но это американский сервис, офис, если я не ошибаюсь, у них вообще в Польше. Знаю, что многие клиенты Zoom пытались установить связь, но у них не получалось, из Польши с ними никто не говорит", — заявил Песков.

У Кремля нет аккаунта в Zoom и президент сервисом не пользовался, так как есть закрытые каналы, которые позволяют проводить видеоконференции. Исключение составляют некоторые многосторонние международные контакты, которые организовывали другие страны, - сообщил пресс-секретарь.

В ограничении доступа к Zoom нет ничего страшного, поскольку в России есть альтернативы, хотя и требующие доработки, - добавил Песков.

Накануне появились сообщения о том, что Zoom Video Communications запретила своим дистрибьюторам продавать продукты российским госкомпаниям и организациям с государственным участием. Теперь вузы, госкомпании и государственные структуры не смогут пользоваться корпоративной связью Zoom, их видеоконференции будут ограничены стандартными 40 минутами, - говорилось в публикациях.

Однако министр просвещения Сергей Кравцов заявил, что на работе школ ограничения на продажу подписки Zoom не повлияют. По его словам, в России будут больше ориентироваться на отечественное программное обеспечение. Министр привел в пример систему "Сферум", о запуске которой ведомство сообщило 31 марта, - передает РБК.
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#Zoom #ограничения

Комментарии (1)

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Гы

52 минуты назад
Ну, понятно, они договорились. Все госорганы будут в закрытых каналах, а мы - как все люди. Всё, как всегда.
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