Доброе утро, Липецк!

На календаре среда, 7 апреля. Сегодня в Липецке проверят качество питания в детских садах и лицее. Автоинспекторы будут следить за соблюдением правил проезда железнодорожные переездов. От липчан ждут документов на назначение детских пособий. В Липецке продолжаются акции по приему вторсырья.

Погода

В Липецке в среду облачно с прояснениями. Днем ожидаются умеренные дожди и от +9 до +11 градусов.

День 7 апреля стал самым теплым в Липецке в 1975 году, тогда в городе было +25 градусов. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1963 году – 12 градусов мороза.

Дороги



7 апреля места несения службы нарядов ДПС будут приближены к железнодорожным переездам для выявления и пресечения административных правонарушений, связанных с нарушением правил проезда переездов. В том числе будет использоваться и форма скрытого контроля дорожного движения. За нарушение правил проезда переезда можно лишиться прав на срок до одного года.



Совет дня



Блогер Елена мотивирует начать день с вдохновением для новых свершений.







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Детские пособия



С апреля 2021 года в России изменены правила расчета величины детского пособия. Подать документы на пособия можно через МФЦ и Госуслуги. При возникновении вопросов можно обращаться по телефону 8 800 450 4848 (доб.2).



Сдай лишнее



Чтобы сдать ненужные газеты, книги, журналы, бумагу, картон и гофротару нужно связаться с операторами акции по телефону 71-03-05. Макулатуру следует перевязать или уложить в коробки и мешки, а на упаковке разместить название организации и контакты ответственного за сбор. Желающие сдать пластик могут стать участниками благотворительной акции «Доброе дело». Вывоз пластика согласовывается по телефону - 7 920-240-45-15. Вся тара должна быть чистой и максимально компактно сложенной. Сбор вторсырья продлится до 21 мая. Дополнительную информацию можно получить в отделе охраны окружающей среды администрации города по телефону 28-18-50.

Молоко с пенкой и манка с комками



Сегодня вице-губернатор Липецкой области Анатолий Якутин и начальник управления образования Лилии Загеева заглянут в три столовые — школы и двух детских садов. Точно известно, что проверяющие оценят качество горячего питания в лицее №66, а вот номера детских садов станут сюрпризом.



Бесплатный сеанс



Областной центр культуры приглашает на просмотр фильма «Темный мир». Начало в 19:00. Вход свободный.



Концерт в «Библиотеке»



Культурное пространство «Библиотека» (Октябрьская, 28) сегодня вечером ждет всех желающих на музыкальный вечер.



Премьера альбома



Известная в Липецке группа «Со стороны леса» в честь своего двухлетия выпустила релиз мини-альбома «Тропа». В релизе есть и «фирменное» звучание липецкого коллектива, и эксперименты: например, в композиции, по которой назван альбом, звучит пимак - флейта североамериканских индейцев.





