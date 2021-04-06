44-летняя женщина избила ухажёра дочери

Женщину приговорили к году лишения свободы условно с испытательным сроком в один год.

Становлянский районный суд Липецкой области вынес приговор 44-летней жительнице района, которая в автомобиле «Пежо» избила ухажёра своей дочери.



Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, эта история произошла 13 июня прошлого года. В салоне автомобиля разразился конфликт между заведующей столовой — замужней и ранее не судимой женщиной и молодым человеком, который встречался с дочерью женщины, но очень не нравился потенциальной тёще — та была категорически против их свиданий.



В ходе ссоры женщина нанесла мужчине не менее пяти ударов кулаками в лицо, удар неустановленным предметом в голову и не менее 22 ударов по кистям рук. В результате у потерпевшего были многочисленные ссадины и кровоподтёки — в том числе на ягодицах, сотрясение головного мозга. Также у мужчины были сломаны фаланги двух пальцев на двух руках, что медики оценили как вред здоровью средней тяжести.



Учитывая полное признание вины, суд назначил женщине наказание по пункту «з» части 2 статьи статье 112 УК РФ «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью» в виде одного года лишения свободы условно с испытательным сроком в один год.