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44-летняя женщина избила ухажёра дочери

16 2872
#избиение
3
44-летняя женщина избила ухажёра дочери

Женщину приговорили к году лишения свободы условно с испытательным сроком в один год.

Становлянский районный суд Липецкой области вынес приговор 44-летней жительнице района, которая в автомобиле «Пежо» избила ухажёра своей дочери.

Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, эта история произошла 13 июня прошлого года. В салоне автомобиля разразился конфликт между заведующей столовой — замужней и ранее не судимой женщиной и молодым человеком, который встречался с дочерью женщины, но очень не нравился потенциальной тёще — та была категорически против их свиданий.

В ходе ссоры женщина нанесла мужчине не менее пяти ударов кулаками в лицо, удар неустановленным предметом в голову и не менее 22 ударов по кистям рук. В результате у потерпевшего были многочисленные ссадины и кровоподтёки — в том числе на ягодицах, сотрясение головного мозга. Также у мужчины были сломаны фаланги двух пальцев на двух руках, что медики оценили как вред здоровью средней тяжести.

Учитывая полное признание вины, суд назначил женщине наказание по пункту «з» части 2 статьи статье 112 УК РФ «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью» в виде одного года лишения свободы условно с испытательным сроком в один год.
16 2872
#избиение
3

Комментарии (16)

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Елена

5 минут назад
Нет , ужастик , а не баба , везде и всегда настоящий мужчина знает как себя вести . А это просто непонятное
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Нонка

6 минут назад
Наши бабы хлеще АВВЫ !
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)))

24 минуты назад
И что за муЩинка, побежал сразу заявление писать... Надеюсь дочь поняла, что не нужен ей такой хлюпик.
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Котэ

41 минуту назад
Мне все равно, мне кушать нечего.
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вау

57 минут назад
вот это ЖЕНШЫНА обязательно женюс, слшишь мои дорогая напиши телепхон и я выезжаю
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Я бы,тоже,был против

сегодня, 12:54
такого хлюпика. Баба побила...
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Редкость

сегодня, 12:48
Ценная невеста? С приданным?
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Житель

сегодня, 12:44
Чудны ваши крестьянские дети!
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Валерон

сегодня, 12:43
Как это в автомобиле Пежо можно так размазать мужика? Там и повернуться-то тяжело, а тут такие травмы. Чушь какая-то.
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ужастик а не баба

сегодня, 12:39
Елена, некоторые народы воспитывают так мужчин, они реально не знают как прикоснуться к старой тётке а тем паче может будущей родственнице
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