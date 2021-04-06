В России
23 минуты назад
Потребление говядины в России снизилось до 10-летнего минимума
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Потребление говядины в прошлом году на территории РФ снизилось на 3,4%, до 1,94 млн т, минимального показателя за последние 10 лет, - пишет "Ъ" со ссылкой на Центр отраслевой экспертизы Россельхозбанка. Снижение спроса на говядину подтвердили и в Национальной мясной ассоциации. Спрос на говядину снижается второй год подряд, - следует из данных Россельхозбанка.
Заметное количество говядины приходится на сегмент HoReCa, сократившийся в 2020 году, - заявил руководитель Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин.
Говядина будет становиться все более премиальным видом мяса: поголовье молочных коров из-за повышения надоя молока будет сокращаться, а доля мясных пород — расти, - считает глава Agrifood Strategies Альберт Давлеев.
Это связано с сокращением производства крупного рогатого скота в личных подсобных хозяйствах, - уверен руководитель Центра отраслевой экспертизы Андрей Дальнов.
По его словам, по итогам 2021 года следует ожидать рост потребления говядины из-за восстановления спроса и открытия сегмента HoReCa. Еще одной причиной может стать всплеск цен на свинину и мясо птицы, в том числе из-за эпидемиологической ситуации в производстве этих видов мяса.
По словам Сергея Юшина, спрос на мясо молочных пород будет зависеть от динамики доходов населения. Кроме того, сейчас этот продукт конкурирует еще и с индейкой, производство и доступность которой растет, - убежден он.
Заметное количество говядины приходится на сегмент HoReCa, сократившийся в 2020 году, - заявил руководитель Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин.
Говядина будет становиться все более премиальным видом мяса: поголовье молочных коров из-за повышения надоя молока будет сокращаться, а доля мясных пород — расти, - считает глава Agrifood Strategies Альберт Давлеев.
Это связано с сокращением производства крупного рогатого скота в личных подсобных хозяйствах, - уверен руководитель Центра отраслевой экспертизы Андрей Дальнов.
По его словам, по итогам 2021 года следует ожидать рост потребления говядины из-за восстановления спроса и открытия сегмента HoReCa. Еще одной причиной может стать всплеск цен на свинину и мясо птицы, в том числе из-за эпидемиологической ситуации в производстве этих видов мяса.
По словам Сергея Юшина, спрос на мясо молочных пород будет зависеть от динамики доходов населения. Кроме того, сейчас этот продукт конкурирует еще и с индейкой, производство и доступность которой растет, - убежден он.
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