Здоровье

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Заболеваемость ОРВИ в Липецкой области снизилась на 10%

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#ОРВИ
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Заболеваемость ОРВИ в Липецкой области снизилась на 10%

А в Липецке даже на 13%.

В Липецкой области за неделю с 2 марта по 4 апреля было зарегистрировано 4847 случаев ОРВИ, заболеваемость оказалась ниже расчетного эпидемического порога на 22% и ниже уровня прошлой недели на 10%. Случаев гриппа не зарегистрировано.

60% заболевших ОРВИ — это дети. Показатели ниже пороговых уровней во всех возрастных группах.

В Липецке зарегистрировано 3097 случаев ОРВИ (64% всех случаев по области), такая заболеваемость ниже эпидпорога на 21% и ниже уровня прошлой недели на 13%.

Результаты лабораторных исследований говорят о преобладании негриппозных респираторных вирусов, преобладают бокавирусы (45% от всех положительных проб), аденовирусы и сезонные коронавирусы – по 18%, парагрипп и метапневмовирус (по 9%), риновирусы (3%).

В Липецкой области продолжается иммунизация против новой коронавирусной инфекции вакциной Гам-Ковид-Вак (Спутник V): по данным Роспотребнадзора, первую аппликацию вакцины получили более 78 тысяч человек, из них более 58 тысяч жителей области вакцинированы двукратно.
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#ОРВИ
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