В мире

45 минут назад

В Дубае 8 россиянок задержаны за непристойную съемку

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#Дубай #задержание #фотосъемка

Полиция Дубая задержала более десяти девушек за непристойную фотосессию на балконе небоскреба.

В генконсульстве РФ сообщили о задержании 8 россиянок, по предварительным данным, за съемку в обнаженном виде на балконе небоскреба в Дубае, - передает РИА Новости.

После задержания 3 апреля полиция города опубликовала в своем аккаунте в Twitter сообщение, где указывается, что подобное поведение "не отражает ценностей и этики эмиратского общества", - пишет "Российская газета".

Ранее в сеть попало видео, где обнаженные девушки позируют фотографу на балконе одного из высотных зданий в курортном районе Dubai Marina. Всего местная полиция взяла под стражу 40 человек, участвовавших в фотосессии.

В ОАЭ за "непристойное поведение" предусмотрено суровое наказание.

"Они обратились за помощью в генконсульство, но сделать тут что-либо сложно, статья довольно серьезная — за участие в развратных действиях", — рассказал представитель генконсульства.

"В настоящее время ждем полную информацию от полиции Дубая. Предварительно известно о задержании 8 граждан РФ, в том числе инициатора съемки, среди 40 человек", - заявил собеседник.

Моделям грозит до 6 месяцев тюрьмы, организатору съемок — до 1,5 лет. Также их могут обязать выплатить штраф — 5000 дирхамов (более 100 тысяч рублей или 1,4 тысячи долларов) и 50000 дирхамов (более 1 млн рублей или 14 тысяч долларов) соответственно.

LIFE SHOT в своем Телеграм канале сообщает, что организатор фотосессии в стиле "ню" на балконе небоскрёба — также россиянин Алексей К. Всех задержанных обвиняют в распространении порнографии.

Однако представитель генконсульства полагает, что в связи с наступлением священного для мусульман месяца Рамадан местные власти могут помиловать девушек.


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#Дубай #задержание #фотосъемка

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