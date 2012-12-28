От клещей пострадали 1529 человек, из них 643 ребенка

16,8% клещей были заражены иксодовым клещевым боррелиозом.

По поводу присасывания клещей в больницы Липецкой области обратились 1529 человек, из них 643 ребенка.Как сообщает Управление Роспотребнадзора по Липецкой области, поражённость доставленных в лаборатории для исследования клещей, снятых с людей, иксодовым клещевым боррелиозом составила 16,8%, гранулоцитарным анаплазмозом человека – 4,9%, моноцитарным эрлихиозом человека – 0,3%.Присасывание клещей в 70,8% случаев произошло на территории домов и приусадебных участков, в 12,6% – в природных условиях, в 4,4% – в садоводческих товариществах, в 3,1% – на кладбищах и в 3,2 % – в парках.Липчанам напоминают, что одним из важнейших направлений неспецифической профилактики инфекций, передающихся клещами, остается индивидуальная защита, которая включает в себя соблюдение правил поведения на опасной в отношении клещей территории, правильное ношение одежды, применение акарицидных средств для обработки одежды и репеллентов для обработки кожных покровов.