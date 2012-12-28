«Новых целей, побед и достижений»: Ольга Митрохина поздравила выпускников с окончанием школы

В субботу в липецких школах прозвенел последний звонок для 2300 выпускников.

Депутат областного Совета Ольга Митрохина посетила торжественные линейки во всех шести школах своего округа, чтобы поздравить ребят с началом нового жизненного этапа. Поздравительный марафон в честь Последнего звонка–2025 начался со школ №№ 63 и 66 в новых районах города, а продолжился в школах Тракторного — №№ 10, 62 и 31.Трогательные напутствия учителей, слова благодарности от учеников и родителей, а также яркие творческие номера стали главными моментами этого дня. Даже первоклассники чувствовали особую атмосферу праздника — одновременно радостного и немного грустного.— Сегодня звучит последний звонок, и с ним заканчивается самое беззаботное время вашей жизни. Хочется пожелать вам не забывать школу и своих педагогов, которые все эти годы дарили вам не только знания, но и частичку своего сердца. Родителям желаю, чтобы их сердца переполнялись радостью и гордостью за своих детей. А выпускникам — новых целей, побед и достижений! Верьте в себя, и у вас всё получится, — сказала Ольга Митрохина.Во всех школах депутат вручила педагогам благодарности от облсовета, а активным родителям и выпускникам — памятные подарки и сертификаты.Выпускники поделились своими планами на будущее и тёплыми воспоминаниями о школьных годах.— Без школы мне будет грустно, но впереди, надеюсь, интересная жизнь. Никогда не забуду своих учителей, столько для нас сделавших. Обещаю заходить в школу почаще, — рассказала Софья Пучкова из лицея № 63, которая планирует поступить в металлургический колледж.Её одноклассник Артём Плотников, выбравший профессию металлурга, добавил:— Со школой расстаюсь с грустью, но буду заходить сюда почаще. Интеллектуальные занятия и физическая подготовка, уверен, станут моими главными спутниками в жизни.В лицее № 66 праздник прошёл в стиле XIX века — с театрализованным балом и чтением стихов. В других школах выпускники подготовили трогательные номера, посвящённые учителям и родителям.— Каждая школа или лицей по-своему уникальны, но везде учатся талантливые ребята. По традиции в день последнего звонка мы посещаем учебные заведения. В нашем округе их шесть, и всегда хочется разделить этот праздник и с выпускниками, и с педагогами, и с родителями. Я желаю каждому новому поколению выпускников счастья, веры в себя, самых высоких целей и их достижения, — отметила Ольга Митрохина.