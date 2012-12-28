Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Столкновение беспилотников в небе над Липецкой областью сняли рыбаки
Происшествия
Температура в Липецке в понедельник будет близка к рекордным значениям
Погода в Липецке
Сегодня в Липецке: сколько стоит выпускной и почему всё больше липчан отказываются от школьного бала
Общество
У пляжей Липецка появилась хозяйка
Общество
В Ельце снова — красный уровень угрозы
Происшествия
У пьяного 58-летнего отца изъяли полуторагодовалого сына
Происшествия
Черные выходные на дорогах области: четверо погибших, 13 пострадавших
Происшествия
Липчанин убил сожительницу ударом ножа в ягодицу
Происшествия
51-летнего липчанина обвиняют в приготовлении к теракту
Происшествия
Был ЦУМ — стал РУМ
Общество
Читать все
Звезд на мосту больше не будет
Общество
Был ЦУМ — стал РУМ
Общество
Школьник просит Игоря Артамонова сохранить парковую зону
Общество
Липчанин убил сожительницу ударом ножа в ягодицу
Происшествия
Обручальное кольцо срезали с руки пенсионера спасатели в Липецке
Общество
В Липецкой области заметно выросли цены на какао и кофе
Экономика
«Скорая» попала в ДТП на кольце Трубного завода
Общество
«Новых целей, побед и достижений»: Ольга Митрохина поздравила выпускников с окончанием школы
Общество
Житель Ельца помог знакомому заключить контракт с Минобороны, а потом украл его деньги
Происшествия
Перед сезоном отпусков в Липецке заработала «горячая линия» для туристов
Общество
Читать все
Общество
420
49 минут назад
2

«Новых целей, побед и достижений»: Ольга Митрохина поздравила выпускников с окончанием школы

В субботу в липецких школах прозвенел последний звонок для 2300 выпускников.

Депутат областного Совета Ольга Митрохина посетила торжественные линейки во всех шести школах своего округа, чтобы поздравить ребят с началом нового жизненного этапа. Поздравительный марафон в честь Последнего звонка–2025 начался со школ №№ 63 и 66 в новых районах города, а продолжился в школах Тракторного — №№ 10, 62 и 31.

Трогательные напутствия учителей, слова благодарности от учеников и родителей, а также яркие творческие номера стали главными моментами этого дня. Даже первоклассники чувствовали особую атмосферу праздника — одновременно радостного и немного грустного.

— Сегодня звучит последний звонок, и с ним заканчивается самое беззаботное время вашей жизни. Хочется пожелать вам не забывать школу и своих педагогов, которые все эти годы дарили вам не только знания, но и частичку своего сердца. Родителям желаю, чтобы их сердца переполнялись радостью и гордостью за своих детей. А выпускникам — новых целей, побед и достижений! Верьте в себя, и у вас всё получится, — сказала Ольга Митрохина.

IMG_1399_resized.jpg

Во всех школах депутат вручила педагогам благодарности от облсовета, а активным родителям и выпускникам — памятные подарки и сертификаты.

Выпускники поделились своими планами на будущее и тёплыми воспоминаниями о школьных годах.

— Без школы мне будет грустно, но впереди, надеюсь, интересная жизнь. Никогда не забуду своих учителей, столько для нас сделавших. Обещаю заходить в школу почаще, — рассказала Софья Пучкова из лицея № 63, которая планирует поступить в металлургический колледж.

Её одноклассник Артём Плотников, выбравший профессию металлурга, добавил:

— Со школой расстаюсь с грустью, но буду заходить сюда почаще. Интеллектуальные занятия и физическая подготовка, уверен, станут моими главными спутниками в жизни.

В лицее № 66 праздник прошёл в стиле XIX века — с театрализованным балом и чтением стихов. В других школах выпускники подготовили трогательные номера, посвящённые учителям и родителям.

— Каждая школа или лицей по-своему уникальны, но везде учатся талантливые ребята. По традиции в день последнего звонка мы посещаем учебные заведения. В нашем округе их шесть, и всегда хочется разделить этот праздник и с выпускниками, и с педагогами, и с родителями. Я желаю каждому новому поколению выпускников счастья, веры в себя, самых высоких целей и их достижения, — отметила Ольга Митрохина.
последний звонок
Митрохина
1
0
0
1
1

Комментарии (2)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
житель
19 минут назад
в наше время брюки с кроссовками не ахти.
Ответить
А
30 минут назад
Только выпускников? А выпускниц?
Ответить
Рекомендуем
Общество
24 и 25 мая часть улиц Липецка перекроют на время полумарафона
Общество
За электросамокатчиками и питбайкерами будет следить «большой брат»
Общество
Почему дороги были такими грязными зимой? Зато песка стало меньше!
Общество
Липецкий медвуз возглавит бывший министр здравоохранения Сахалинской области Александр Зубков
Общество
Советская, Первомайская, Горького, Неделина… На этих улицах появятся платные парковки
Спорт
Липецкие стрелки вернулись на международную арену
Общество
Парк Молодежный? А никакого парка нет!
Общество
Из-за боязни отравить малышей в Липецке неохотно истребляют крыс и мышей
Общество
Перевозчики просят увеличить стоимость проезда в Липецке на 3-4 рубля
Общество
Липчане и гости из Сербии заложили в Молодежном парке «Аллею Славы» в честь 80-летия Победы
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2025
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить