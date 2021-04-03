Общество
сегодня, 08:09
Паводок отрезал село от «большой земли»
Дорожники частично восстановили переправу через реку Снова в Задонском районе.
В Задонском районе восстановлен проезд для аварийных служб к деревням Заснова и Соловьевка, сообщает пресс-служба управления дорог и транспорта Липецкой области. Низководную грунтовую переправу через реку Снова частично размыло у берегов сильным паводковым течением, жители оказали отрезанными от «большой земли».
- Когда сухо, у жителей этих деревень есть возможность уехать в объезд, по грунтовой дороге, но во время весенней распутицы и она малопригодна для легкового транспорта, – говорит Сергей Чернухин, руководитель задонского подразделения «Липецкдоравтоцентра», - поэтому мы приложили все усилия, чтобы восстановить проезд со стороны Ксизово.
Размытые места засыпали щебнем, его понадобилось около 50 тонн. Над переправой пока еще есть 10-15-сантиметровый слой воды, движение по ней закрыто, но аварийный службы, «Скорая помощь» и машины доставки товаров первой необходимости уже могут добраться до селян. После снижения уровня воды на мосту восстановят перильное ограждение.
- Когда сухо, у жителей этих деревень есть возможность уехать в объезд, по грунтовой дороге, но во время весенней распутицы и она малопригодна для легкового транспорта, – говорит Сергей Чернухин, руководитель задонского подразделения «Липецкдоравтоцентра», - поэтому мы приложили все усилия, чтобы восстановить проезд со стороны Ксизово.
Размытые места засыпали щебнем, его понадобилось около 50 тонн. Над переправой пока еще есть 10-15-сантиметровый слой воды, движение по ней закрыто, но аварийный службы, «Скорая помощь» и машины доставки товаров первой необходимости уже могут добраться до селян. После снижения уровня воды на мосту восстановят перильное ограждение.
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