Паводок отрезал село от «большой земли»

Дорожники частично восстановили переправу через реку Снова в Задонском районе.

В Задонском районе восстановлен проезд для аварийных служб к деревням Заснова и Соловьевка, сообщает пресс-служба управления дорог и транспорта Липецкой области. Низководную грунтовую переправу через реку Снова частично размыло у берегов сильным паводковым течением, жители оказали отрезанными от «большой земли».



- Когда сухо, у жителей этих деревень есть возможность уехать в объезд, по грунтовой дороге, но во время весенней распутицы и она малопригодна для легкового транспорта, – говорит Сергей Чернухин, руководитель задонского подразделения «Липецкдоравтоцентра», - поэтому мы приложили все усилия, чтобы восстановить проезд со стороны Ксизово.



Размытые места засыпали щебнем, его понадобилось около 50 тонн. Над переправой пока еще есть 10-15-сантиметровый слой воды, движение по ней закрыто, но аварийный службы, «Скорая помощь» и машины доставки товаров первой необходимости уже могут добраться до селян. После снижения уровня воды на мосту восстановят перильное ограждение.







