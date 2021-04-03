Общество

сегодня, 08:09

Паводок отрезал село от «большой земли»

15 2754
#паводок #мост
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Паводок отрезал село от «большой земли»

Дорожники частично восстановили переправу через реку Снова в Задонском районе.

В Задонском районе восстановлен проезд для аварийных служб к деревням Заснова и Соловьевка, сообщает пресс-служба управления дорог и транспорта Липецкой области. Низководную грунтовую переправу через реку Снова частично размыло у берегов сильным паводковым течением, жители оказали отрезанными от «большой земли».

- Когда сухо, у жителей этих деревень есть возможность уехать в объезд, по грунтовой дороге, но во время весенней распутицы и она малопригодна для легкового транспорта, – говорит Сергей Чернухин, руководитель задонского подразделения «Липецкдоравтоцентра», - поэтому мы приложили все усилия, чтобы восстановить проезд со стороны Ксизово.

Размытые места засыпали щебнем, его понадобилось около 50 тонн. Над переправой пока еще есть 10-15-сантиметровый слой воды, движение по ней закрыто, но аварийный службы, «Скорая помощь» и машины доставки товаров первой необходимости уже могут добраться до селян. После снижения уровня воды на мосту восстановят перильное ограждение.



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15 2754
#паводок #мост
3

Комментарии (15)

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Бывалый

сегодня, 14:19
Давайте давайте пересыпайте, мало рек позосрали своей отсыпкой скоро не то что лягушки рыба пешком будет ходить если выживет, в одном месте гадят сами же правозащитники а потом валят на народ и рыбаков!
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Skrip

сегодня, 13:13
Странник, Ну насчет сачком не знаю ,а вот руками из под труб можно натаскать не хило
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Странник

сегодня, 13:08
Skrip, Вообще то выловленную щуку сачком не выпускают обратно, а несут домой, та же картина с сачком наблюдается и на "Уваркинский мосту", когда идет на нерест землянь. Кстати, я тоже там иногда бываю)
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Skrip

сегодня, 12:52
Странник, Дело не в метре.Я описал ситуацию.Пропуск талых вод и вод повседневных это априори.Река Снова уже зарегулирована выше этого моста трубами.Местные называют" Уваркинский мост".А этот мост просто напросто просел и проход воды под мостом затруднен из за мусора.Я туда езжу рыбачить и прекрасно вижу как щука идет на бой ,а возможности пройти выше по течению нет.Приходиться людям подсачниками её ловить после удара о мост.
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Странник

сегодня, 12:26
Skrip, Если Вы помните, какие бывали и еще будут паводки, то метр подъёма ничего не решит.Это обычное сезонное неудобство, которое просто надо пережить. Всем здоровья и хорошего настроения!
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Вместо того

сегодня, 11:50
чтобы мост построить они строительным мусором реку перекрывают, загрязняя её тем самым. И понятно эту насыпь при паводках будет всегда затапливать
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Skrip

сегодня, 11:29
По такой слякоти в Соловьевку даже этот скреппер не доберётся 6 км чистого чернозёма.За всё время существования этой мостушки первый раз вижу что бы сыпали щебень.Всегда ждали схода воды.Местные писали что бы мост приподняли хотя бы на метр и проблема ушла бы сама собой..Да и нерестовая рыба упирается в мост корторый снизу забит коряжником и мусором.Но тогда негде будет деньги отмывать.К стати от ГАИ есть предписание о реконструкции моста .
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Святой Моисей

сегодня, 10:36
Отсыпьте обьезную, дешевле будет
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Виктор 2-28-14

сегодня, 10:11
Паводок отрезал.....Вынужденная автономия....Свободу урезал......Вынужденная экономия?...Свобода в зависимости от экономии.....Сивая кобыла,.... на территории
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Tt

сегодня, 09:56
Хоть бы трубу бросили бы...а эт вашу ребенку всю смоет...
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