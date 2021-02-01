Происшествия

сегодня, 17:10

«Шкода» столкнулась с коммунальной машиной на улице Московской

1 428
#ДТП
«Шкода» столкнулась с коммунальной машиной на улице Московской

ДТП с участием «КамАЗа» и легкового автомобиля произошло 1 февраля в Липецке.

Столкновение в районе остановочного павильона вызвало частичное затруднение проезда по направлению от кольца Трубного завода в сторону кольца 9-го микрорайона.

Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, авария обошлась без пострадавших.

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- Обстоятельства ДТП будут выяснять сотрудники ГИБДД, - уточнили в пресс-службе ведомства.
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#ДТП

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