«Шкода» столкнулась с коммунальной машиной на улице Московской

ДТП с участием «КамАЗа» и легкового автомобиля произошло 1 февраля в Липецке.

Столкновение в районе остановочного павильона вызвало частичное затруднение проезда по направлению от кольца Трубного завода в сторону кольца 9-го микрорайона.Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, авария обошлась без пострадавших.- Обстоятельства ДТП будут выяснять сотрудники ГИБДД, - уточнили в пресс-службе ведомства.