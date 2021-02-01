Происшествия
сегодня, 17:10
«Шкода» столкнулась с коммунальной машиной на улице Московской
ДТП с участием «КамАЗа» и легкового автомобиля произошло 1 февраля в Липецке.
Столкновение в районе остановочного павильона вызвало частичное затруднение проезда по направлению от кольца Трубного завода в сторону кольца 9-го микрорайона.
Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, авария обошлась без пострадавших.
- Обстоятельства ДТП будут выяснять сотрудники ГИБДД, - уточнили в пресс-службе ведомства.
Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, авария обошлась без пострадавших.
- Обстоятельства ДТП будут выяснять сотрудники ГИБДД, - уточнили в пресс-службе ведомства.
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