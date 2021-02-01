Общество

58 минут назад

10 дел участников протестной акции рассмотрит Октябрьский суд

11 710
#несогласованная акция #суд
1
10 дел участников протестной акции рассмотрит Октябрьский суд

Протестовавшим вменяют нарушение установленного порядка организации шествий.

После несогласованной с властями акции, состоявшейся 31 января, в Октябрьский районный суд Липецка поступили 10 дел об административных правонарушениях, возбужденных по ч. 5 ст. 20.2 КоАП РФ («Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования»).

Санкция статьи предусматривает наложение административного штрафа в размере от 10 до 20 тысяч рублей или обязательные работы на срок до 40 часов. Рассмотрение дел намечено на 2 февраля. В другие суды города подобные дела пока не поступали, об этом GOROD48 сообщили в пресс-службе областного суда.

Ранее в пресс-службе УМВД России по Липецкой области GOROD48 сообщали, что 31 января в городские отделы полиции доставили 29 участников протестной акции.
11 710
#несогласованная акция #суд
1

Комментарии (11)

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7

10 минут назад
Кто на полицейских напрыгивает, что за бредятина? Первого канала насмотрелись?))
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Оруэлл

12 минут назад
Россия все больше напоминает *
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Липчанину

16 минут назад
Во во, от Росгвардии хоть какой то толк был бы, раз бить протестующих умеют, пусть идут лёд сбивают
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6

18 минут назад
Мирные люди толпами не собираются и на полицейских не напрыгивают. Сделали бы показательный процесс с европейскими сроками за такие дела, в следующий раз многие задумаются
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5

29 минут назад
Мирные люди были незаконно арестованы полицаями.
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Липчанин

33 минуты назад
Возле Меркурия гололед, непротестующие ломают ноги! Срочно вывести Росгвардию, пусть хоть песком посыплют. А то через неделю разгонять будет некого...
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Всё развалится в суде

33 минуты назад
У нас суд давно в цирк превратился, как захотят так и осудят
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Гость

39 минут назад
City 17
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дед

42 минуты назад
Все либерально и демократично,без выстрелов,дубинок и водометов,заплати штраф и хоть завтра опять выходи.
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Всё развалится в суде

43 минуты назад
не было никаких нарушений участником публичного мероприятия установленного порядка проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования, так как ничего этого не было ! Коллизия судебная ! ха ха !
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