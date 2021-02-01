Общество
58 минут назад
10 дел участников протестной акции рассмотрит Октябрьский суд
11 710
Протестовавшим вменяют нарушение установленного порядка организации шествий.
После несогласованной с властями акции, состоявшейся 31 января, в Октябрьский районный суд Липецка поступили 10 дел об административных правонарушениях, возбужденных по ч. 5 ст. 20.2 КоАП РФ («Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования»).
Санкция статьи предусматривает наложение административного штрафа в размере от 10 до 20 тысяч рублей или обязательные работы на срок до 40 часов. Рассмотрение дел намечено на 2 февраля. В другие суды города подобные дела пока не поступали, об этом GOROD48 сообщили в пресс-службе областного суда.
Ранее в пресс-службе УМВД России по Липецкой области GOROD48 сообщали, что 31 января в городские отделы полиции доставили 29 участников протестной акции.
Санкция статьи предусматривает наложение административного штрафа в размере от 10 до 20 тысяч рублей или обязательные работы на срок до 40 часов. Рассмотрение дел намечено на 2 февраля. В другие суды города подобные дела пока не поступали, об этом GOROD48 сообщили в пресс-службе областного суда.
Ранее в пресс-службе УМВД России по Липецкой области GOROD48 сообщали, что 31 января в городские отделы полиции доставили 29 участников протестной акции.
11 710
Комментарии (11)
комментарии обновляютсяЕще комментарии
7
Оруэлл
Липчанину
6
5
Липчанин
Всё развалится в суде
Гость
дед
Всё развалится в суде