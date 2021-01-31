В Липецке прошла несогласованная с властями протестная акция

В отличие от предыдущей, состоявшейся 23 января, обошлось без столкновений протестующей молодежи с полицией.

К несогласованным акциям в Липецке 31 декабря загодя подготовились и власти, и силовики.Первые сделали все, чтобы на них пришло как можно меньше молодежи: для студентов и школьников сегодня бесплатно работает зоопарк, Дворцы спорта «Звездный» и «Ледовый», а в кинотеатрах можно было купить билеты на дневные сеансы билеты в полцены. Также сегодня работают многие школы - в них проходили творческие и спортивные мероприятия, приуроченные к Всемирному Дню без интернета.Силовики также встретили протест во всеоружии. На заявленной в соцсетях и закрытых чатах в телеграмм-каналах протестующими первой точке сбора, у памятника Чернобыльцам, за час до начала акции было полно полицейских. Несколько автозаков и автобусов с бойцами Росгвардии забавно смотрелись на фоне магазина «Арсенал» у дома № 104 на проспекте Победы. Тут же появилась машина с громкоговорителем на крыше и спецавтомобиль с похожей на штопор для открывания винных бутылок антенной.- Глушить сотовую связь будут, - предположил один из первых пришедших сюда молодых людей, но связь так и не пропала.Впрочем, вся молодежь, которая осмелилась заявится в перекрытый со всех сторон квадрат в сквере Героев Чернобыля, открещивалась от участия в протестной акции, о незаконности которой с 11 часов дня стал вещать автомобиль с громкоговорителями. И вдруг на аллее появилась женщина с плакатом, из которого следовало, что она желает снять дворец площадью от 170 тысяч кв.м. с аквадискотекой. Екатерина, как она назвалась журналистам, общаться с полицейскими, настойчиво убеждавшими ее свернуть плакат и уйти, наотрез отказалась. Не смутил барышню даже полковник с мегафоном.- А вы сами чего не представляетесь? - кричал в ответ на претензии стражей правопорядка какой-то высокий парень, вставший рядом с женщиной.В итоге через несколько минут к липчанке с плакатом подошли силовики. Увидев приближение экипированных с иголочки росгвардейцев, она упала на асфальт. Рядом с ней вдруг свалился в раскисший от дождя снег и какой-то молодой человек, снимавший все происходящее на телефон. В итоге в автобус протестующих занесли на руках.Выстроившись в цепочки по 5-6 человек, ОМОНовцы стали бегом преследовать протестующих. Со стороны было непонятно, по какому принципу отбирались те, кого задерживали и волокли в автобусы. Например, полицейские игнорировали пришедшего к памятнику Чернобыльцам перового липецкого губернаторам Геннадия Купцова, хотя он громко говорил о своей поддержке молодых людей. Также не тронули нескольких студентов, свободно дававших интервью всем СМИ - бывшие одноклассники, а теперь студенты воронежских и московских вузов встретились, зная, что тут пройдет протестная акция. По их словам, они не сторонники Алексея Навального, но им не нравится многое из того, что происходит в стране.Как только у памятника Чернобыльцам начались задержания, молодежь пошла к площади Петра Великого. Дошли туда не все, преимущественно юноши и девушки в возрасте до 25 лет.. На проспекте Победы, на площади Победы, на улицах Первомайской и Советской полиция отсекала активистов.К тому времени вся площадь была оцеплена силовиками. До поры до времени полиция ничего не предпринимала. Заскучавшая молодежь фотографировала происходящее. Свои оценки ситуации давал внефракционный депутат областного Совета Олег Хомутинников. Собравшихся если кто и беспокоил, то только коммунальная машина со щеткой, очищающая от воды и наледи пешеходные дорожки. В итоге даже полицейские полковники думали, что на протест выдохся. Кажется, и в самом деле это было так..Но во мгновение ока ситуация изменилась. Из громкоговорителей зазвучала предостерегающая информация о незаконности протестной акции, а сразу десяток легковых автомобилей с раскраской и эмблемами правоохранительных органов, автобусы с ОМОНом и автозаки выстроились вдоль улицы Карла Маркса между кафе «Фауст» и областным арбитражным судом. Несколько силовиков разбежались по площади. Каждый устремился0 за своей целью. Задержанных на глазах изумленных липчан, стоявших с детьми на остановке общественного транспорта (многие посещали бесплатный сегодня зоопарк), погрузили в автобусы и протест, которого, в общем-то и не было, окончательно иссяк.В отличие от предыдущей протестной акции, состоявшейся 23 января, обошлось без столкновений молодежи с полицией.