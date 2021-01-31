На глазах вернувшихся в «Звёздный» зрителей липецкие хоккеисты «дожали» десантников

Сегодня наши «ледовые рыцари» обыграли вторую команду НМХЛ и гарантировали себе место в плей-офф.





Липецкая команда сотворила главную сенсацию сегодняшнего игрового дня в Национальной Молодёжной хоккейной лиге. На своём домашнем льду в «Звёздном» липчане победили «Рязань-ВДВ», которая приехала в Липецк в ранге второй команды в турнирной таблице – 2:1.

Силу соперника подчёркивали и тот факт, что лучший бомбардир гостей Сергей Александров набирает в среднем чуть меньше двух очков за игру – 10 голов и 33 результативные передачи в 26 матчах. А Даниил Глухих вместе с липчанином Максимом Рогозиным и Вадимом Фаттаховым из пензенского «Дизелиста» возглавляет спор лучших снайперов – у всех троих по 19 заброшенных шайб.

В первом периоде наши Артур Савинков и Герман Беляев по разу оставляли команду на две минуты в меньшинстве, что только увеличило громадное преимущество гостей по количеству бросков в створ в стартовом отрезке – 21-6! Но вратарь Артём Мартынов и вся команда выстояли и не пропустили.

«Липецк» и дальше играл в основном от обороны. А ближе к концу второго периода забил. На 35-й минуте в куче-мале у ворот «Рязани-ВДВ» после серии добиваний удача улыбнулась нашему Ивану Попову – 1:0.

На третий период гости из Рязани выходили рвать и метать. Но получили шайбу в свои ворота. Попов подобрал бесхозную шайбу в чужой зоне и оформил «дубль» - 2:0.

Время шло, «Рязань-ВДВ» наседала, но «Липецк» стоически оборонялся. На 58-й минуте Попов придержал шайбу руками, за что был наказан малым штрафом. Гости тут же взяли тайм-аут и сняли вратаря. Имея на площадке на двух полевых игроков больше, рязанцы сумели на предпоследней минуте отквитать один гол – шайба на счёту Александрова, лишившего законного «сухаря» прекрасно проведшего поединок липецкого голкипера Мартынова.

За 42 секунды до сирены «Липецк» вновь остался в меньшинстве: не выдержали нервы у Рогозина, задержавшего соперника клюшкой. Но во второй раз снаряд у «десантников» не попал в одну и ту же воротку т.е. ворота липчан. Итог – победа, за которую команде хочется сказать лишь одно слово – красавчики!

При этом после сегодняшней «виктории» «Липецк гарантировал себе место и в плей-офф: наша команда идёт на 9-м месте, а в оставшихся матчах попробует подняться на одну строчку вверх, чтобы обеспечить себе преимущество домашних встреч в играх на выбывание. Матчей в регулярке осталось немного: 6 февраля липчане примут дома «Тверичей-СШОР», а 8 февраля – череповецкий «Металлург», после чего 5 (!) заключительных встреч проведут на выезде.

И ещё одно – впервые в текущем сезоне матч прошёл со зрителями, которых пускали в «Звездный» бесплатно. Правда, информацию о допуске болельщиков на трибуны распространяли весьма скупо, из-за чего матч посетили всего 600 человек.

МХК «Липецк» - «Рязань-ВДВ» - 2:1 (0:0, 1:0, 1:1).

Шайбы: И.Попов (М.Бобров, Савинков), 34:19 – 1:0. И.Попов, 49:19 (2:0). С. Александров (Волонцевич), 58:38 (2:1 – бол.).

Штраф: 30 (Савинков-2, Г.Беляев-2, Евтеев-2, И.Попов-2, Рогозин-2, Д.Р.Прохоров-20) - 2 (Г.Романов-2).

Вратари: А.Мартынов - Шалойко (0:00-57:48).

Броски: 30 (6+15+9) - 44 (21+8+15). Вбрасывания: 27 - 29.

Судьи: Н.Павельчук (Подольск), П.Двуреченский, Н.Зубаков (оба - Липецк).

31 января. Липецк. СК «Звёздный». 600 зрителей.