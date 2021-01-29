Погода в Липецке

сегодня, 16:51

Липчане стали покупать больше продуктов питания

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#погода
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Липчане стали покупать больше продуктов питания

Однако спрос на непродовольственные товары в Липецкой области не восстановился – на них жители региона до сих пор тратят меньше, чем на еду.  

268 миллиардов 198,8 миллиона рублей составил оборот розничной торговли по итогам 2020 года, сообщает Липецкстат. В расчете на душу населения пришлось 236,6 тысячи рублей. По сравнению с 2019 годом розничная торговля сократилась на 6,5% - в основном из-за падения спроса на непродовольственные товары.  

Доля продажи пищевых продуктов, включая напитки, и табачных изделий, составила 52%, траты на непродовольственные товары составили 48% ль всего оборота розничной торговли. На пищевые продукты липчане потратили за год 139 миллиардов 559,3 миллиона рублей – на 2,8% больше, чем годом ранее. Оборот торговли непродовольственными товарами составил 128 миллиардов 639,6 миллиона рублей – он сократился на 14,9%.  

Продажа товаров на розничных рынках и ярмарках составила 4,5% от оборота розничной торговли. 
4 369
#погода
3

Комментарии (4)

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Галина

3 минуты назад
Город48, а как то, что "Липчане стали покупать больше продуктов питания" связано с погодой в Липецке??? (название рубрики)
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Россиянка

20 минут назад
Холодильник, кровать, диван, холодильник, кровать, диван... Когда же будет активная жизнь, одно хорошо что вес не прибавляется, а уменьшается, может даже из-за того что едим не калорийно.Из-за достатка и цен не все можем купить, а есть очень хочется.
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Ха ха ха

40 минут назад
А инфляцию кто-то учитывая, или то что цены в магазинах на 10% выросли. Ой рассмешил.
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Прохожий

51 минуту назад
Хватает только на покушать.
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