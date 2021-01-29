сегодня, 16:51
Липчане стали покупать больше продуктов питания
Однако спрос на непродовольственные товары в Липецкой области не восстановился – на них жители региона до сих пор тратят меньше, чем на еду.
Доля продажи пищевых продуктов, включая напитки, и табачных изделий, составила 52%, траты на непродовольственные товары составили 48% ль всего оборота розничной торговли. На пищевые продукты липчане потратили за год 139 миллиардов 559,3 миллиона рублей – на 2,8% больше, чем годом ранее. Оборот торговли непродовольственными товарами составил 128 миллиардов 639,6 миллиона рублей – он сократился на 14,9%.
Продажа товаров на розничных рынках и ярмарках составила 4,5% от оборота розничной торговли.
Галина
Россиянка
Ха ха ха
Прохожий