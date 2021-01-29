Липчане стали покупать больше продуктов питания

Однако спрос на непродовольственные товары в Липецкой области не восстановился – на них жители региона до сих пор тратят меньше, чем на еду.

268 миллиардов 198,8 миллиона рублей составил оборот розничной торговли по итогам 2020 года, сообщает Липецкстат. В расчете на душу населения пришлось 236,6 тысячи рублей. По сравнению с 2019 годом розничная торговля сократилась на 6,5% - в основном из-за падения спроса на непродовольственные товары.



Доля продажи пищевых продуктов, включая напитки, и табачных изделий, составила 52%, траты на непродовольственные товары составили 48% ль всего оборота розничной торговли. На пищевые продукты липчане потратили за год 139 миллиардов 559,3 миллиона рублей – на 2,8% больше, чем годом ранее. Оборот торговли непродовольственными товарами составил 128 миллиардов 639,6 миллиона рублей – он сократился на 14,9%.



Продажа товаров на розничных рынках и ярмарках составила 4,5% от оборота розничной торговли.

