Новое о коронавирусе к 29 января: иммунолог предупредил переболевших COVID-19 об ошибке во время восстановления

Российский иммунолог предупредил, что после перенесенного COVID-19 не стоит сразу возвращаться к интенсивным спортивным нагрузкам – это может привести к поствирусным осложнениям.

Интенсивные спортивные тренировки после перенесенной коронавирусной инфекции могут спровоцировать тяжелые постковидные состояния и даже вызвать повторное заболевание. Об этом заявил врач-иммунолог Илья Кукин в интервью изданию «Вечерняя Москва». Как рассказал медик, часть любителей спорта, перенесших коронавирусную инфекцию, после выздоровления пытаются вернуть показатели, которые были до болезни, перегружая таким образом свой организм. Однако это является большой ошибкой – такие тренировки иммунолог считает крайне опасными и недопустимыми, поскольку после вируса иммунитет еще слаб и организм пока не в состоянии принимать нагрузки.



По словам медика, во время болезни здоровые клетки расходуют повышенное количество энергии, поэтому при интенсивных физических нагрузках организму банально может не хватать запасов энергии. Кроме того, исчезновение симптомов заболевания не означает полного восстановления: «Да, многие после болезни хотят снова почувствовать этот спортивный драйв и, конечно, начинают прикладывать максимум усилий, чтобы показать те же самые результаты, которые у них были до появления инфекции. Это одна из глубочайших ошибок».



Врач предупредил, что к полноценным тренировкам можно вернуться через месяц после перенесенного заболевания: «Мы должны «откатить» организм к восстановлению, чтобы он обратно в штатном режиме набрал тот потенциал, который у него был. Для этого понадобится около месяца. Такой максимальный срок нужен, чтобы исключить все риски рецидива. И постепенно, начиная с маленьких шагов, в течение последующего месяца вы сможете обратно вернуться к результатам, которые у вас были до болезни». Также перед тем, как возвращаться к занятиям, стоит проконсультироваться с врачами.



Эксперты уже не в первый раз предупреждают, что возвращаться к привычным нагрузкам после новой коронавирусной инфекции следует постепенно и с осторожностью. Еще в ноябре свои рекомендации возвращения к привычному ритму жизни дал врач-инфекционист Глеб Глебов – он также предупреждал, что заниматься спортом следует с нарастающими постепенно нагрузками, избегая в период восстановления сильных физических нагрузок. Терапевт Екатерина Яшина в разговоре с «Газетой.Ru» добавила, что реабилитироваться после заболевания помогут соблюдение режима труда и отдыха, прогулки на свежем воздухе, а лечебной физкультурой лучше заниматься под контролем специалиста. Вице-президент Национального фитнес-сообщества по научно-методическому развитию отрасли, кандидат медицинских наук, спортивный врач Елена Рябинкова рассказала РИА Новости, что наиболее частые осложнения — миокардиты и стресс-кардиомиопатии — способны участиться при неадекватных занятиях физическими упражнениями. Также она предупредила, что переболевшим COVID-19 людям противопоказаны физические упражнения на открытом воздухе в холодное время года. Семейный врач Алексей Добровольский в беседе с Nation News также высказал мнение, что перед возвращением к привычным тренировкам необходим как минимум месяц для восстановления сил организма. Если же человек привязан к спортзалу, ему необходимо общение в нем, то можно посещать его, но не совершать больших нагрузок. После болезни в спортзале можно заниматься аэробикой, делать дыхательные упражнения, объяснил врач.



На момент подготовки материала в мире зафиксировано 101 562 024 подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом SARS-CoV-2. Общее число смертей от коронавирусной инфекции в мире составляет 2 187 770 человек, вылечились 71 959 917 заразившихся. В России выявлено более 3,79 миллиона пострадавших, она остается на четвертом месте после США, Индии, Бразилии. Рубеж в три миллиона пострадавших от коронавирусной инфекции пересекли Великобритания и Франция. Свыше двух миллионов пострадавших отмечается в Испании, Италии, Турции, Германии, Колумбии. Более миллиона заразившихся – в Аргентине, Мексике, Польше, ЮАР, Иране, Украине, Перу, Индонезии.

