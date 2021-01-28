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Подопечных благотворительных фондов и меценатов объединит «Крещенская ёлка добра»
31 января в Нижнем парке пройдет заключительный этап новогоднего марафона «Вместе делаем добро». Как сообщает пресс-служба мэрии, в связи с опасностью распространения новой коронавирусной инфекции его организуют в формате спортивной акции и проведут с соблюдением всех рекомендаций Роспотребнадзора.
- В основу праздника заложена идея инклюзивности и создания равных условий для обычных детей и детей с повышенными потребностями, - рассказали в администрации города.
«Крещенская ёлка добра» пройдет в Липецке в седьмой раз. Марафон «Вместе делаем добро», который она завершает, проходил в течение двух месяцев в формате сбора средств тяжелобольным детям.
Пенсионер