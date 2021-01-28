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29 минут назад

В Воронежской кадетской школе офицера обвиняют в избиении воспитанников

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#кадеты #избиение

Скандал разгорается в Воронежской кадетской школе имени Суворова. Мать одного из воспитанников обвинила воспитателя, имеющего офицерское звание, в избиении ее сына.

Следственными органами СК РФ по Воронежской области организовано проведение доследственной проверки по сообщениям в СМИ о совершении противоправных действий в отношении воспитанника Воронежской кадетской школы имени А.В. Суворова.

После скандального заявления родителей одного из воспитанников об избиении ученика в Воронежской кадетской школе имени Суворова следователи организовали доследственную проверку.

"Следователями СК РФ по региону будет выполнен комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств, изложенных в публикациях. В рамках проверки будут опрошены несовершеннолетние и их законные представители, сотрудники образовательного учреждения, проведен комплекс необходимых экспертиз, истребована и изучена соответствующая документация. Следователям СК предстоит выяснить, должным ли образом были реализованы меры по организации и созданию безопасных условий обучения и содержания воспитанников, а также будет дана надлежащая правовая оценка действиям должностных лиц учебного заведения. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - говорится в пресс-релизе СУ СК РФ по региону.

Ранее стало известно, что мать одного из воспитанников воронежской суворовской кадетской школы написала заявление в МВД, в котором говорилось об избиении юноши со стороны офицера. В полиции уже начали проверку.

В мэрии "Блокноту Воронежа" рассказали, что офицер, на которого поступила жалоба, работает в кадетской школе уже 6 лет. За все это время нареканий не поступало, за исключением одного эпизода, когда педагог пнул ученика. Но тот конфликт был исчерпан.
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#кадеты #избиение

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