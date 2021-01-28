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В Красноярском крае вертолет при взлете зацепил здание
Вертолет Ми-8 при взлете в селе Богучаны Красноярского края зацепил лопастями здание.
В Красноярском крае в селе Богучаны вертолет Ми-8 столкнулся со зданием аэропорта и лишился части хвостового отдела при рулежке, - сообщили в региональном МЧС.
Оставшееся без хвоста воздушное судно принадлежит ЗАО "Авиапредприятие "Ельцовка".
Западно-Сибирская прокуратура организовала проверку в Красноярском крае по факту происшествия с вертолётом Ми-8, который зацепил лопастями здание, - передает RT.
Прокуратура проверит исполнение законодательства о безопасности полётов.
По данным ведомства, на борту находились три члена экипажа и 22 пассажира, в результате произошедшего никто не пострадал, - передает РИА Новости.
"Воздушное судно получило повреждения лопастей несущего и рулевого винта", — сообщает прокуратура.
Оставшееся без хвоста воздушное судно принадлежит ЗАО "Авиапредприятие "Ельцовка".
Западно-Сибирская прокуратура организовала проверку в Красноярском крае по факту происшествия с вертолётом Ми-8, который зацепил лопастями здание, - передает RT.
Прокуратура проверит исполнение законодательства о безопасности полётов.
По данным ведомства, на борту находились три члена экипажа и 22 пассажира, в результате произошедшего никто не пострадал, - передает РИА Новости.
"Воздушное судно получило повреждения лопастей несущего и рулевого винта", — сообщает прокуратура.