Общество

сегодня, 14:24

Липчанин возглавил Управление ФСБ Новосибирской области

6 1633
#назначения
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Липчанин возглавил Управление ФСБ Новосибирской области

Выпускник липецкого политеха начинал службу буквально с «земли»

Как сообщают Новосибирские СМИ, указом президента России на должность начальника Управления ФСБ назначен 54-летний генерал-лейтенант Сергей Сизов. К своим обязанностям он приступил с сегодняшнего дня.

Сергей Сизов окончил липецкий политехнический институт, на службе в ФСБ с 1993 года. Начинал службу в Липецком управлении ФСБ с должности обычного «опера».

До назначения в Новосибирск возглавлял УФСБ России по Пензенской области и УФСБ России по Челябинской области.

Фото: precedent.tv
6 1633
#назначения
1

Комментарии (6)

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Клим

9 минут назад
Мы прям так рады, вот это новость. Нам плакать, смеятся, или набухатся?
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легавый

19 минут назад
хорошо не с * поднимался
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Все они

24 минуты назад
Крышуют банки и другие структуры
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товарищ

37 минут назад
Удачи тебе Сергей Николаевич!!!
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Варавва

39 минут назад
обычный опер? я думал они в церкви в основном базируются, смотрел как то видео на эту тему
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Политех

42 минуты назад
Отучился в политехе-блин а че так можно было?
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