Липчанин возглавил Управление ФСБ Новосибирской области

Выпускник липецкого политеха начинал службу буквально с «земли»

Как сообщают Новосибирские СМИ, указом президента России на должность начальника Управления ФСБ назначен 54-летний генерал-лейтенант Сергей Сизов. К своим обязанностям он приступил с сегодняшнего дня.





Сергей Сизов окончил липецкий политехнический институт, на службе в ФСБ с 1993 года. Начинал службу в Липецком управлении ФСБ с должности обычного «опера».





До назначения в Новосибирск возглавлял УФСБ России по Пензенской области и УФСБ России по Челябинской области.





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precedent.tv