Общество
сегодня, 14:24
Липчанин возглавил Управление ФСБ Новосибирской области
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Выпускник липецкого политеха начинал службу буквально с «земли»
Как сообщают Новосибирские СМИ, указом президента России на должность начальника Управления ФСБ назначен 54-летний генерал-лейтенант Сергей Сизов. К своим обязанностям он приступил с сегодняшнего дня.
Сергей Сизов окончил липецкий политехнический институт, на службе в ФСБ с 1993 года. Начинал службу в Липецком управлении ФСБ с должности обычного «опера».
До назначения в Новосибирск возглавлял УФСБ России по Пензенской области и УФСБ России по Челябинской области.
Фото: precedent.tv
Сергей Сизов окончил липецкий политехнический институт, на службе в ФСБ с 1993 года. Начинал службу в Липецком управлении ФСБ с должности обычного «опера».
До назначения в Новосибирск возглавлял УФСБ России по Пензенской области и УФСБ России по Челябинской области.
Фото: precedent.tv
6 1633
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