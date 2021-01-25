Общество

32 минуты назад

Больше десятка улиц частного сектора останутся без холодной воды

6 413
#отключения
Больше десятка улиц частного сектора останутся без холодной воды
26 января с 09:00 до 17:00 без холодной воды останутся дома №№ 31а, 37, 39 по улице Папина, № 106а по проспекту Победы – ЛГЭК будет проводить переврезку трубопровода по адресу улица Папина, 39. Воду для нужд жителей подвезут к дому № 39 по улице Папина, а также по заявкам.  

С 10:00 до 20:00 из-за работ по устранению утечки на водоводе холодную воду отключат в доме № 24 по улице Задорожной – воду привезут по заявкам потребителей.  

С 10:00 до 20:00 не будет холодной воды у жителей частного сектора улиц Вавилова, Шевченко, Новокарьерной, Урицкого, Кротевича, Щорса, Гранитной, 2-й Гранитной, Чайковского, Гайдара, Амурской, Луначарского, Нахимова, проезда Шишкина, переулка Ушакова, а также в котельной «108 квартал» - ЛГЭК будет устранять утечку на водоводе по адресу улица Гранитная, 46. Цистерна с водой подъедет по этому же адресу – улица Гранитная, 46.  

С 10:00 до 16:00 из-за ремонтных работ в котельной на улице Ковалева будут снижены параметры теплоснабжения потребителям домов №№ 109, 109а, 111 по улице Ковалёва.  

С 09:00 до 12:00 отключат электричество в домах №3 10/1, 10/2 по улице Звездной, с 09:00 до 17:00 обесточат СНТ «Сокол-2».  

Все отключения связаны с ремонтными работами на сетях, сообщили в ЛГЭК.
6 413
#отключения

Комментарии (6)

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Труба

2 минуты назад
Кошмар... это полнейший капец!!
ответить

Бизнесмен.

8 минут назад
Для тупых. Я знаю,что на Зегеля. Почему молчит и не проводит проверки и не заводит дела?
ответить

Он

14 минут назад
Бизнесмен., на Зегеля
ответить

Несчастный

15 минут назад
Почему молчат,что нет отопления -улица Доватора 6 с 15 часов,не могу ни от кого добиться внятного ответа,в Липецке творится какой то беспредел
ответить

Всё под контролем.

15 минут назад
Печатаем объявления на дому жеки закрыты, дворники расклеют придя на работу после оперативки в 9 часов.
ответить

Бизнесмен.

21 минуту назад
Где прокуратура?
ответить

Еще в рубрике

Липецкая вечЁрка: День студента, последствия субботней акции и судьба сетей городского освещения
#вечЁрка #День студента #акция
Липецкая вечЁрка: День студента, последствия субботней акции и судьба сетей городского освещения

37 минут назад

Общество
Уволился главный архитектор Липецка
#кадры #главный архитектор
42
Уволился главный архитектор Липецка

сегодня, 19:04

Общество
«Алло, это волонтёр. Вы вызывали врача. Он к вам пришёл?»
#волонтеры #коронавирус
15
«Алло, это волонтёр. Вы вызывали врача. Он к вам пришёл?»

сегодня, 17:57

Общество
На пешеходном переходе в районе пересечения улиц Плеханова и Кузнечной появится светофор вызывного т...
#безопасность движения
19
На пешеходном переходе в районе пересечения улиц Плеханова и Кузнечной появится светофор вызывного т...

сегодня, 17:19

Общество
В районе «Европейский» - отключение света
#отключения
10
В районе «Европейский» - отключение света

сегодня, 17:16

Общество
Арбитражный суд Липецкой области рассмотрит иск ПАО «МРСК Центра» о взыскании с ПАО «НЛМК» более 729...
#арбитраж
Арбитражный суд Липецкой области рассмотрит иск ПАО «МРСК Центра» о взыскании с ПАО «НЛМК» более 729...

сегодня, 15:30

Общество