Больше десятка улиц частного сектора останутся без холодной воды

26 января с 09:00 до 17:00 без холодной воды останутся дома №№ 31а, 37, 39 по улице Папина, № 106а по проспекту Победы – ЛГЭК будет проводить переврезку трубопровода по адресу улица Папина, 39. Воду для нужд жителей подвезут к дому № 39 по улице Папина, а также по заявкам.



С 10:00 до 20:00 из-за работ по устранению утечки на водоводе холодную воду отключат в доме № 24 по улице Задорожной – воду привезут по заявкам потребителей.



С 10:00 до 20:00 не будет холодной воды у жителей частного сектора улиц Вавилова, Шевченко, Новокарьерной, Урицкого, Кротевича, Щорса, Гранитной, 2-й Гранитной, Чайковского, Гайдара, Амурской, Луначарского, Нахимова, проезда Шишкина, переулка Ушакова, а также в котельной «108 квартал» - ЛГЭК будет устранять утечку на водоводе по адресу улица Гранитная, 46. Цистерна с водой подъедет по этому же адресу – улица Гранитная, 46.



С 10:00 до 16:00 из-за ремонтных работ в котельной на улице Ковалева будут снижены параметры теплоснабжения потребителям домов №№ 109, 109а, 111 по улице Ковалёва.



С 09:00 до 12:00 отключат электричество в домах №3 10/1, 10/2 по улице Звездной, с 09:00 до 17:00 обесточат СНТ «Сокол-2».



Все отключения связаны с ремонтными работами на сетях, сообщили в ЛГЭК.

