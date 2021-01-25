Общество

12 минут назад

Арбитражный суд Липецкой области рассмотрит иск ПАО «МРСК Центра» о взыскании с ПАО «НЛМК» более 729 млн. рублей

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#арбитраж
Арбитражный суд Липецкой области рассмотрит иск ПАО «МРСК Центра» о взыскании с ПАО «НЛМК» более 729 млн. рублей

На НЛМК претензии истца считают необоснованными.

Публичное акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра» в лице филиала ПАО «МРСК  Центра» - «Липецкэнерго» обратилось в арбитражный суд с двумя исковыми заявлениями к публичному акционерному обществу «Новолипецкий металлургический комбинат» о взыскании задолженности по оплате оказанных услуг по передаче электрической энергии и пени.  

«В исковых заявлениях указанно, что между ПАО «МРСК Центра» и ПАО «НЛМК» заключен и действует договор оказания услуг по передаче электрической энергии. Однако ПАО «НЛМК» не исполнены в полной мере обязательства по оплате оказанных ПАО «МРСК Центра» услуг по передаче электрической энергии. В первом исковом заявлении речь идет о задолженности за период декабрь 2017 г. - декабрь 2019 г. в сумме 425,3 млн. рублей, а также пени в размере 97,3 млн. рублей. Во втором исковом заявлении истец просит взыскать задолженность за период январь-октябрь 2020г. в сумме 197,2 млн. рублей и пени в размере 9,9 млн. рублей», - сообщили в пресс-службе арбитражного суда.

«Претензии истца считаем необоснованными и готовим юридическую позицию», - заявили GOROD48 в пресс-службе НЛМК.

Предварительные судебные заседания по обоим делам состоятся 17 февраля.

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#арбитраж

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