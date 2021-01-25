За сутки в Липецкой области от COVID-19 вылечились 124 человека

Всего с начала пандемии на территории региона зарегистрированы 20 032 случая новой коронавирусной инфекции, 16 060 человек выздоровели, 354 человека умерли , 3 618 — лечатся.

В больницах сегодня находятся 1 012 человек с диагнозом «коронавирусная инфекция», лечатся дома 2 606 пациентов с лёгкой формой COVID-19.



За последние сутки в регионе подтверждены 153 случая инфицирования коронавирусом. Количество заболевших в Липецке в последние несколько дней снижается, сегодня зафиксировали 44 человека. На втором месте Елец — 21 заболевший, на третьем Тербунский район — 17. В Краснинском районе — 14, в Задонском районе — 12, в Лебедянском районе — 9, в Усманском районе — 6, в Долгоруковском и Грязинском районах — по 5 заболевших, в Добринском районе — 4, в Липецком, Становлянском и Чаплыгинском районах — по 3, в Добровском, Лев-Толстовском и Хлевенском районах — по 2, в Воловском районе — один заболевший.