Коронавирус

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Количество заболевших COVID-19 в Липецкой области превысило 20 тысяч человек

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#коронавирус
Количество заболевших COVID-19 в Липецкой области превысило 20 тысяч человек

Выздоровели за сутки после перенесенной болезни 124 человека.

За минувшие сутки в Липецкой области выявлены 153 новых случая коронавирусной инфекции, 124 человека после перенесенного COVID-19 выздоровели, три человека от болезни умерли. Об этом сообщает сайт стопкоронавирус.рф.

С начала эпидемии в Липецкой области коронавирусная инфекция выявлена у 20 032 человек, 16 060 из них выздоровели, 354 — умерли.

В России за сутки выявлен 19 290 случаев коронавирусной инфекции, выздоровели 19 003 человека, 456 человек от COVID-19 умерли.

С начала эпидемии в Российской Федерации выявлены 3 738 690 случаев коронавирусной инфекции, 3 150 763 человека выздоровели, 69 918 человек от COVID-19 умерли.
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#коронавирус

Комментарии (2)

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Липчанин

16 минут назад
Авторустатьи, ты хотел сказать переболевших?
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Липчанин

51 минуту назад
Липецкие медики опять впереди всех,молодцы.Количество заболевших падает,но только в Липецке благодаря профессионализму медиков количество больных увеличивается
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