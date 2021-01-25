Коронавирус
сегодня, 11:08
Количество заболевших COVID-19 в Липецкой области превысило 20 тысяч человек
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Выздоровели за сутки после перенесенной болезни 124 человека.
За минувшие сутки в Липецкой области выявлены 153 новых случая коронавирусной инфекции, 124 человека после перенесенного COVID-19 выздоровели, три человека от болезни умерли. Об этом сообщает сайт стопкоронавирус.рф.
С начала эпидемии в Липецкой области коронавирусная инфекция выявлена у 20 032 человек, 16 060 из них выздоровели, 354 — умерли.
В России за сутки выявлен 19 290 случаев коронавирусной инфекции, выздоровели 19 003 человека, 456 человек от COVID-19 умерли.
С начала эпидемии в Российской Федерации выявлены 3 738 690 случаев коронавирусной инфекции, 3 150 763 человека выздоровели, 69 918 человек от COVID-19 умерли.
С начала эпидемии в Липецкой области коронавирусная инфекция выявлена у 20 032 человек, 16 060 из них выздоровели, 354 — умерли.
В России за сутки выявлен 19 290 случаев коронавирусной инфекции, выздоровели 19 003 человека, 456 человек от COVID-19 умерли.
С начала эпидемии в Российской Федерации выявлены 3 738 690 случаев коронавирусной инфекции, 3 150 763 человека выздоровели, 69 918 человек от COVID-19 умерли.
2 1171
Липчанин
Липчанин