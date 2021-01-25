Бассейны в строящейся школе на «Европейском» наполнили водой

Чтобы наполнить два бассейна – для старшей и начальной школы – потребовалось около тысячи литров воды. Строители монтируют тросы, которые разделят бассейны на дорожки для плавания. Затем начнется установка роботов, которые будут очищать от загрязнений стены и дно бассейнов.



- Работать роботы будут и после того, как школу введут в эксплуатацию – с задачей они справляются намного быстрее человека и полностью автономны, - сообщает пресс-служба администрации Липецка.В школе продолжается монтаж оборудования. Рабочие уже установили дизайнерские светильники, сантехнику во всех 28 санузлах, интерактивные сенсорные LED-панели в классах и приступили к монтажу стеклянного ограждения хореографического зала. Также они собирают и устанавливают шкафы для одежды, парты, мебель-трансформер для начальной школы и специализированных кабинетов.- Такая мебель позволит ребятам менять пространство для работы в мини-группах и разнообразит учебный процесс, - рассказала директор строящейся школы Ольга Клименко.Возводить школу начали в феврале прошлого года по программе «Стимул» в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». Все основные строительные работы были завершены в декабре 2020-го. Ожидается, что уже 1 сентября 2021 года школа примет 800 детей – 240 младшеклассников и 560 учеников среднего и старшего звена.