Общество
17 минут назад
В Липецкой области продолжат открывать педагогические классы
Заключено соглашение о развитии тематического кластера до 2024 года.
В Липецкой области продолжат развивать педагогический кластер, сообщает региональное управление образования и науки. Кластер для непрерывной подготовки и переподготовки высококвалифицированных педагогических кадров продолжат развивать в Липецкой области. Соглашение о проекте подписано между региональным управлением образования и науки, Липецким институтом развития образования, профессиональными образовательными учреждениями и образовательными организациями высшего образования, муниципальными отделами образования.
Основными направлениями в работе станут внедрение результатов научных исследований в практику образовательной деятельности, проведение научно- методических конференций совместно с учебно- методическими объединениями учителей, выявление и поддержка педагогически одаренной молодежи.
Кроме этого, в рамках кластера планируется проводить работу по профориентации школьников и студентов. В школах области продолжат создавать педагогические классы. Программа мероприятий нового соглашения рассчитана до 2024 года, указано в сообщении ведомства.
Напомним, первый класс для подготовки будущих учителей был открыт в Липецке в 2019 году на базе МБОУ СШ № 9 им. М.В. Водопьянова. В него могли пойти выпускники 9-ых классов. В 2020 году было объявлено о тиражировании опыта создания педагогических классов в на базе МБОУ СШ № 9 Липецка.
Основными направлениями в работе станут внедрение результатов научных исследований в практику образовательной деятельности, проведение научно- методических конференций совместно с учебно- методическими объединениями учителей, выявление и поддержка педагогически одаренной молодежи.
Кроме этого, в рамках кластера планируется проводить работу по профориентации школьников и студентов. В школах области продолжат создавать педагогические классы. Программа мероприятий нового соглашения рассчитана до 2024 года, указано в сообщении ведомства.
Напомним, первый класс для подготовки будущих учителей был открыт в Липецке в 2019 году на базе МБОУ СШ № 9 им. М.В. Водопьянова. В него могли пойти выпускники 9-ых классов. В 2020 году было объявлено о тиражировании опыта создания педагогических классов в на базе МБОУ СШ № 9 Липецка.