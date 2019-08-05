В Липецке нашли вариант борьбы с дефицитом учителей

В городской школе откроют профильный педагогический класс.

Для решения проблемы с дефицитом педагогических кадров в Липецке с 1 сентября в школе №9 начнет работы профильный 10-ый класс. Кадровый вопрос намерены решить с помощью профессиональной ориентации старшеклассников на педагогические профессии, сообщает городской департамент образования.



Преподавать в профильном классе будут как учителя школы, так и приглашенные из педагогического университета специалисты. Основными направлениями их совместной работы станут повышение интереса учащихся к педагогической профессии; развитие способностей обучающихся, ориентированных на продолжение образования в учебных заведениях педагогического профиля; формирование представления о профессии учителя как о престижном, почётном и крайне важном в современном обществе деле. С выпускниками педагогического класса будет заключен договор о целевом обучении по образовательной программе высшего образования.



Информацию о наборе в профильный педагогический 10-й класс можно получить в МБОУ СШ № 9 им. М.В. Водопьянова г. Липецка (г. Липецк, ул. Студеновская, д. 4а, тел. +4(742) 27-22-26) или в департаменте образования (г. Липецк, ул. Космонавтов, д. 56а, тел. +4(742) 30-96-24).