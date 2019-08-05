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В Липецке нашли вариант борьбы с дефицитом учителей

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#образование #дефицит #кадры
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В Липецке нашли вариант борьбы с дефицитом учителей

В городской школе откроют профильный педагогический класс.

Для решения проблемы с дефицитом педагогических кадров в Липецке с 1 сентября в школе №9 начнет работы профильный 10-ый класс. Кадровый вопрос намерены решить с помощью профессиональной ориентации старшеклассников на педагогические профессии, сообщает городской департамент образования.

Преподавать в профильном классе будут как учителя школы, так и приглашенные из педагогического университета специалисты. Основными направлениями их совместной работы станут повышение интереса учащихся к педагогической профессии; развитие способностей обучающихся, ориентированных на продолжение образования в учебных заведениях педагогического профиля; формирование представления о профессии учителя как о престижном, почётном и крайне важном в современном обществе деле. С выпускниками педагогического класса будет заключен договор о целевом обучении по образовательной программе высшего образования.

Информацию о наборе в профильный педагогический 10-й класс можно получить в МБОУ СШ № 9 им. М.В. Водопьянова г. Липецка (г. Липецк, ул. Студеновская, д. 4а, тел. +4(742) 27-22-26) или в департаменте образования (г. Липецк, ул. Космонавтов, д. 56а, тел. +4(742) 30-96-24).
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#образование #дефицит #кадры
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Комментарии (29)

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размышление

50 секунд назад
Я вот вспоминаю,как в первом классе учительница завела в августе нас ,родителей ,в аудиторию. Протёкший потолок,старые обои,рваный линолеум,старые парты и так далее.... Короче,стали собирать на ремонт.Половина родителей не хотела сдавать деньги ни на что.... Прошло много лет,и ситуация повторяется. АУ.депутаты ? Где вы ? Неужели нельзя подготовить хотя бы классы для первачков за бюджетный счёт??????Я помню.как все переругались из-за этого ремонта и стали друг другу врагами на все 11 лет обучения....
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размышление

9 минут назад
От учителей очень многое зависит,какими будут ваши дети и платить преподавателям такие копейки,это очень возмутительно... В цивилизованных * получают ДОСТОЙНУЮ зарплату за свой труд..... Я вот лично не хотела бы работать учителем младших классов за такие деньги. Попробуйте научить правильно читать и писать 25 учеников,плюс ежедневняя проверка тетрадей плюс одеьтся(обуться ) надо прилично.причёска.маникюр соответственно.... И получать 12 тысяч ? Да нет уж .извольте......
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мама выпускницы

15 минут назад
Зарплата низкая,да ещё родители придурошные за своих недоделанных оболтусов ходят с учителями разбираться и жалобы пишут на них в Департамент образования.... Я лично очень благодарна своим учителям школы №41.... Хорошо,хоть сейчас не берут в 10-11 классы тупарей и дебилов. Остаются маленькие классы,в которых нормальные дети учатся и поступают в ВУЗы на бюджет....
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что делать будете.,родители ?

20 минут назад
Вы только себе представьте,что введут платное образование ,что будут делать нищие родители ? Уже давно подготовка платная в пределах 2 тысяч рублей в месяц,и никто из родителей не возмущается.... А ведь занятий всего 2 раза в неделю.... А если за каждый день платить ?
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Лысому игорю совет

29 минут назад
Заставить платить зарплату минимум 50 тысяч и ввести уголовку за низкие зарплаты отбоя от учителей небудет все вдруг станут образованные
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Зп

31 минуту назад
Нормальную, и все решение. У Коваля 600 тыс а у учителя 16 тыс.
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Родители

38 минут назад
У учителей низкие зарплаты и большая ответственность за детей , поэтому они не хотят идти в школу работать . Надо подумать как поднять зарплату и талантливые учителя вернуться в школу .Вот и весь секрет .
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ну норм

40 минут назад
Только в школах пора установить планку для завучей и директоров, скажем до 45 максимум. А лучше до 40. А то ниодна супер новая технология обучения в школе не приживается.
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Андрей

42 минуты назад
Надо прежде всего учить детей быть людьми, и научить учиться, а остальное они сами могут выучить в нужный момент.
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а зачем нам учителя ?

46 минут назад
Роботы в образовании. Андроиды заменят учителей? Электронные доски, сенсорные панели, роботы вместо учителей — такими еще 30 лет назад представляли себе школу ХХІ века писатели-фантасты. Теперь это реальность. Роботы становятся неотъемлемой частью системы образования. Они начинают вести уроки, участвовать в учебных играх и даже делать презентации.
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