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сегодня, 18:15

В Липецкой области мокрый снег с дождем и до +5

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#погода
В Липецкой области мокрый снег с дождем и до +5

В ближайшие сутки Липецкая область будет находиться в теплом секторе Скандинавского циклона — погода будет очень теплой, местами небольшой дождь, мокрый снег, туман. Среднесуточные температуры воздуха составят 2 градуса тепла, что на 12 градусов выше нормы.

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 24 января в Липецкой области облачно, ночью без существенных осадков, днем местами небольшие дождь и мокрый снег, туман. Ветер южный, 7-12 м/сек. Температура ночью и днем составит от 0 до 5 градусов тепла.

В Липецке облачно, ночью без существенных осадков, днем небольшие дождь и мокрый снег. Температура ночью составит от 0 до 2 градусов тепла, днем ожидается от 2 до 4 градусов тепла.

24 января стал самым теплым в Липецке в 1936 году, тогда в городе было +3. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 2010 году — 33 градуса мороза.
359
#погода

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