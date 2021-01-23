Коронавирус

45 минут назад

За сутки в Липецкой области выявили 156 новых случаев COVID-19, два человека умерли

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#коронавирус
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За сутки в Липецкой области выявили 156 новых случаев COVID-19, два человека умерли

Выздоровели за сутки после перенесенной болезни 274 человека.

За минувшие сутки в Липецкой области выявлены 156 новых случаев коронавирусной инфекции, 274 человека после перенесенного COVID-19 выздоровели, два человека от болезни умерли. Об этом сообщает сайт стопкоронавирус.рф.

С начала эпидемии в Липецкой области коронавирусная инфекция выявлена у 19 724 человек, 15 653 из них выздоровели, 348 — умерли.

В России за сутки выявлен 20 921 случай коронавирусной инфекции, выздоровели 27 779 человек, 559 человек от COVID-19 умерли.

С начала эпидемии в Российской Федерации выявлены 3 698 273 случая коронавирусной инфекции, 3 109 315 человек выздоровели, 68 971 человек от COVID-19 умер.
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#коронавирус
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