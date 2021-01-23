В липецкой колонии прошел хоккейный матч между заключенными и сотрудниками УФСИН

Осужденные проиграли

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В липецкой исправительной колонии №2 состоялся хоккейный матч между сборными осужденных и сотрудников учреждения. Для этого на территории колонии была подготовлена ледовая площадка с воротами.Как сообщили в пресс-службе УФСИН России по Липецкой области, игра получилась интересной и напряженной, а победу в одержали сотрудники учреждения со счетом 8:4.- В исправительных учреждениях Липецкой области уделяется большое внимание занятиям спортом, здесь регулярно проводятся соревнования по футболу, игры в шахматы, шашки, настольный теннис. В учреждениях Липецкой области в 2021 году проведено 1735 спортивных мероприятий, в которых приняли участие более 3000 осужденных. Проведение таких турниров среди осужденных способствует ведению здорового образа жизни и развитию морально-волевых качеств, отметили в пресс-службе.