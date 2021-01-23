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В липецкой колонии прошел хоккейный матч между заключенными и сотрудниками УФСИН

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#УФСИН #спорт
В липецкой колонии прошел хоккейный матч между заключенными и сотрудниками УФСИН

Осужденные проиграли

В липецкой исправительной колонии №2 состоялся хоккейный матч между сборными осужденных и сотрудников учреждения. Для этого на территории колонии была подготовлена ледовая площадка с воротами. 

Как сообщили в пресс-службе УФСИН России по Липецкой области, игра получилась интересной и напряженной, а победу в одержали сотрудники учреждения со счетом 8:4. 

- В исправительных учреждениях Липецкой области уделяется большое внимание занятиям спортом, здесь регулярно проводятся соревнования по футболу, игры в шахматы, шашки, настольный теннис. В учреждениях Липецкой области в 2021 году проведено 1735 спортивных мероприятий, в которых приняли участие более 3000 осужденных. Проведение таких турниров среди осужденных способствует ведению здорового образа жизни и развитию морально-волевых качеств, отметили в пресс-службе.

Фото: tvtver.ru

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#УФСИН #спорт

Комментарии (4)

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Смотрящий

2 минуты назад
НУ если чеснаку ... как то позорненько!
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Отец Геннадий

29 минут назад
Святое дело!
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Ваш

32 минуты назад
При Сталине такова не была!
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Гостья

38 минут назад
Даже у заключенных есть каток, а в наших дворах нет.
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