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28 минут назад
В Белгородской области при тушении пожара погиб спасатель
При пожаре в Старом Осколе погибли два человека, среди них один сотрудник МЧС.
Следственным отделом Старому Осколу СУ СК РФ по Белгородской области проводится доследственная проверка по факту гибели в Старооскольском городском округе в ходе тушения пожара начальника пожарного караула ГУ МЧС России по региону и 39-летнего местного жителя Старого Оскола, который работал на объекте охранником, - сообщается в пресс-релизе СК РФ по региону.
По предварительным данным, накануне утром поступило сообщение о возгорании насосной станции в селе Сорокино Старооскольского городского округа. Звонок о пожаре на оперативный пульт Единой дежурно-диспетчерской службы поступил в 06:37. В ходе тушения пожара в одном из помещений станции было обнаружено тело охранника. В ходе проведения мероприятий 22-летний начальник пожарного караула упал в технологический колодец глубиной 15 метров и получил травмы, несовместимые с жизнью.
По данным регионального ГУ МЧС, погибший - 22-летний начальник караула 48 пожарно-спасательной части второго пожарно-спасательного отряда ФПС ГПС Андрей Безлер.
"Внутри здание было сильно задымлено, при входе в одно из помещений Андрей не заметил технологический колодец водозаборной скважины глубиной приблизительно 15-20 м, расположенный у входа, и упал в него. Коллеги Андрея незамедлительно с помощью носилок на веревках подняли его на поверхность и передали бригаде скорой медицинской помощи", - говорится в пресс-релизе.
Спасти пожарного не удалось. Сотрудник МЧС прослужил в пожарной охране два года, - передает "Интерфакс".
"Руководство ГУ МЧС России по Белгородской области, пожарные и спасатели региона выражают соболезнования родственникам и друзьям погибшего. Семье Андрея Безлера будет оказана необходимая помощь и поддержка", - отмечается в сообщении.
Следователи продолжают тщательно обследовать место происшествия, в том числе с участием криминалистов и сотрудников гострудинспекциии. Изъята документация, касающаяся права собственности и назначения объекта, а также документация, регламентирующая служебную деятельность погибшего сотрудника МЧС. Опрошены около 20 сотрудников ГУ МЧС России по Белгородской области, хозяева объекта, очевидцы произошедшего, назначен комплекс судебных экспертиз, тела погибших направлены для вскрытие для установления причины смерти. В ходе проверки будет дана правовая оценка деяниям собственника объекта, на котором расположены опасные технические проемы, а также действиям должностных лиц ГУ МЧС России по Белгородской области, отвечающих за безопасность сотрудников на объектах пожаротушения. По результатам будет принято процессуальное решение.
По предварительным данным, накануне утром поступило сообщение о возгорании насосной станции в селе Сорокино Старооскольского городского округа. Звонок о пожаре на оперативный пульт Единой дежурно-диспетчерской службы поступил в 06:37. В ходе тушения пожара в одном из помещений станции было обнаружено тело охранника. В ходе проведения мероприятий 22-летний начальник пожарного караула упал в технологический колодец глубиной 15 метров и получил травмы, несовместимые с жизнью.
По данным регионального ГУ МЧС, погибший - 22-летний начальник караула 48 пожарно-спасательной части второго пожарно-спасательного отряда ФПС ГПС Андрей Безлер.
"Внутри здание было сильно задымлено, при входе в одно из помещений Андрей не заметил технологический колодец водозаборной скважины глубиной приблизительно 15-20 м, расположенный у входа, и упал в него. Коллеги Андрея незамедлительно с помощью носилок на веревках подняли его на поверхность и передали бригаде скорой медицинской помощи", - говорится в пресс-релизе.
Спасти пожарного не удалось. Сотрудник МЧС прослужил в пожарной охране два года, - передает "Интерфакс".
"Руководство ГУ МЧС России по Белгородской области, пожарные и спасатели региона выражают соболезнования родственникам и друзьям погибшего. Семье Андрея Безлера будет оказана необходимая помощь и поддержка", - отмечается в сообщении.
Следователи продолжают тщательно обследовать место происшествия, в том числе с участием криминалистов и сотрудников гострудинспекциии. Изъята документация, касающаяся права собственности и назначения объекта, а также документация, регламентирующая служебную деятельность погибшего сотрудника МЧС. Опрошены около 20 сотрудников ГУ МЧС России по Белгородской области, хозяева объекта, очевидцы произошедшего, назначен комплекс судебных экспертиз, тела погибших направлены для вскрытие для установления причины смерти. В ходе проверки будет дана правовая оценка деяниям собственника объекта, на котором расположены опасные технические проемы, а также действиям должностных лиц ГУ МЧС России по Белгородской области, отвечающих за безопасность сотрудников на объектах пожаротушения. По результатам будет принято процессуальное решение.