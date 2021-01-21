Происшествия

40 минут назад

Две женщины пострадали в столкновении на проспекте Победы

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#авария #ДТП
Две женщины пострадали в столкновении на проспекте Победы

За прошедшие сутки на дорогах Липецкой области пострадали два человека.

Как сообщает УГИБДД по Липецкой области, 20 января в Липецке на проспекте Победы столкнулись автомобили «Чери» и «Сузуки», от удара вторая иномарка врезалась в стоящую «Лада Приору». В автоаварии пострадали 27-летняя женщина - водитель «Сузуки» и 36-летняя пассажирка «Приоры». Причиной столкновения стало нарушение дистанции.

20 января на дорогах Липецкой области автоинспекторы выявили 1974 нарушения ПДД.

За управление автомобилем в состоянии опьянения к административной ответственности дорожные полицейские привлекли 6 водителей, за неиспользование ремней безопасности – 62.

С помощью автоматических комплексов видеофиксации зарегистрировано 1576 случаев превышения скорости, выезда на полосу встречного движения и нарушений правил парковки.

Также зафиксированы 26 случаев механического столкновения автомобилей, в которых не было пострадавших людей.
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#авария #ДТП

Комментарии (1)

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Леночка

4 минуты назад
А говорят,что на иномарках хорошие тормоза.....
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