В Липецкой области на карантине 16 классов в 5 школах

Дистанционно учится 261 школьник.

Как сообщили GOROD48 в пресс-службе управления образования и науки Липецкой области, по состоянию на 20 января, все школы региона работают в штатном режиме, из-за превышения эпидемического порога заболеваемости ОРВИ в пяти школах Задонского, Добринского, Долгоруковского, Краснинского и Елецкого районов закрыты 16 классов, 261 ученик обучается дистанционно. Полностью закрытых на карантин школ в нашем регионе нет.



В связи с заболеваемостью дошкольников острыми респираторными вирусными инфекциями по-прежнему закрыты два детских сада в Краснинском районе. В общей сложности 27 воспитанников находятся под присмотром родителей.



Напомним, что по распоряжению главного санитарного врача региона, на недельное дистанционное обучение уходят классы, в которых число заболевших ОРВИ детей превышает 20%. Кроме того, родители учеников в любой момент могут перевести своего ребенка на удалённое обучение, для этого необходимо написать соответствующее заявление в школу.