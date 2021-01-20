Общество
24 минуты назад
На 11 «управляшек» возбудили дела из-за плохой уборки снега
Управляющим компаниям грозит административная ответственность.
Сотрудники Государственной жилищной инспекции возбудили административные производства на 11 управляющих компаний. Это стало итогом проверки качества уборки двором многоквартирных домов от снега, которую проводили с 14 по 19 января.
- Во время выездов было обследовано более тысячи придомовых территорий. В отношении 11 управляющих организаций возбуждены дела об административных правонарушениях. Согласно действующему законодательству РФ ответственность за надлежащее содержание придомовой территории несут управляющие организации, ТСЖ, жилищный кооператив, а также подрядчики, работающие по договору предоставления услуг по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома при непосредственном способе управления, - отмечают в ГЖИ Липецкой области.
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Эти организации должны выполнять следующие виды работ: сдвигание свежевыпавшего снега и очистка придомовой территории от снега и льда при наличии колейности свыше 5 см; очистку придомовой территории от снега наносного происхождения (или подметание такой территории, свободной от снежного покрова); очистку придомовой территории от наледи и льда; уборку крыльца и площадки перед входом в подъезд.
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Проверки продолжаются. Жалобы на плохую уборку снега принимают и в комментариях к этому посту в Instagram.
- Во время выездов было обследовано более тысячи придомовых территорий. В отношении 11 управляющих организаций возбуждены дела об административных правонарушениях. Согласно действующему законодательству РФ ответственность за надлежащее содержание придомовой территории несут управляющие организации, ТСЖ, жилищный кооператив, а также подрядчики, работающие по договору предоставления услуг по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома при непосредственном способе управления, - отмечают в ГЖИ Липецкой области.
⠀
Эти организации должны выполнять следующие виды работ: сдвигание свежевыпавшего снега и очистка придомовой территории от снега и льда при наличии колейности свыше 5 см; очистку придомовой территории от снега наносного происхождения (или подметание такой территории, свободной от снежного покрова); очистку придомовой территории от наледи и льда; уборку крыльца и площадки перед входом в подъезд.
⠀
Проверки продолжаются. Жалобы на плохую уборку снега принимают и в комментариях к этому посту в Instagram.
На Университетский
житель