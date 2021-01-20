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сегодня, 10:40

Один из отравившихся учащихся колледжа уже вернулся на занятия

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#отравление
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Один из отравившихся учащихся колледжа уже вернулся на занятия

Девушка по-прежнему в больнице.

В Липецкой области продолжается расследование инцидента в одном из средних профессиональных заведений. 18 января на занятиях почувствовали себя плохо 16-летняя девушка и 19-летний парень, которые на большой перемене куда-то вместе отлучались.

Молодым людям диагностировали отравление. Парня госпитализировали в ЦРБ, несовершеннолетнюю девушку — в Липецкую областную детскую больницу.

Как рассказал GOROD48 директор образовательного учреждения, состояние девушки стабильное, она продолжает лечение в стационаре — рядом с ней сейчас находится мама, а парень и вовсе уже сегодня вернулся в колледж на занятия — он уже выписан и чувствует себя хорошо.

Полиция продолжает расследование обстоятельств случившегося.

- Своё расследование проводим и мы в соответствие приказом министерства образования и науки России № 602 "Об утверждении порядка расследования и учета несчастных случаев с обучающимися во время пребывания в организации, осуществляющей образовательную деятельность", - отметили в колледже.
1 888
#отравление
1

Комментарии (1)

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Роспотребнадзор

19 минут назад
Шаурма-причина отравления, ибо о санитарии при ее производстве совсем не знают.
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