Общество
сегодня, 10:40
Один из отравившихся учащихся колледжа уже вернулся на занятия
1 888
Девушка по-прежнему в больнице.
В Липецкой области продолжается расследование инцидента в одном из средних профессиональных заведений. 18 января на занятиях почувствовали себя плохо 16-летняя девушка и 19-летний парень, которые на большой перемене куда-то вместе отлучались.
Молодым людям диагностировали отравление. Парня госпитализировали в ЦРБ, несовершеннолетнюю девушку — в Липецкую областную детскую больницу.
Как рассказал GOROD48 директор образовательного учреждения, состояние девушки стабильное, она продолжает лечение в стационаре — рядом с ней сейчас находится мама, а парень и вовсе уже сегодня вернулся в колледж на занятия — он уже выписан и чувствует себя хорошо.
Полиция продолжает расследование обстоятельств случившегося.
- Своё расследование проводим и мы в соответствие приказом министерства образования и науки России № 602 "Об утверждении порядка расследования и учета несчастных случаев с обучающимися во время пребывания в организации, осуществляющей образовательную деятельность", - отметили в колледже.
Молодым людям диагностировали отравление. Парня госпитализировали в ЦРБ, несовершеннолетнюю девушку — в Липецкую областную детскую больницу.
Как рассказал GOROD48 директор образовательного учреждения, состояние девушки стабильное, она продолжает лечение в стационаре — рядом с ней сейчас находится мама, а парень и вовсе уже сегодня вернулся в колледж на занятия — он уже выписан и чувствует себя хорошо.
Полиция продолжает расследование обстоятельств случившегося.
- Своё расследование проводим и мы в соответствие приказом министерства образования и науки России № 602 "Об утверждении порядка расследования и учета несчастных случаев с обучающимися во время пребывания в организации, осуществляющей образовательную деятельность", - отметили в колледже.
1 888
Роспотребнадзор