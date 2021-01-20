В России

15 минут назад

Большинство россиян против введения ковид-паспортов

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#ковид-паспорт #коронавирус #прививка

Большинство россиян (59%) против так называемых ковид-паспортов для людей, которые переболели COVID-19 или сделали прививку от коронавируса.

Большинство россиян заявили, что выступают против введения так называемых ковид-паспортов для переболевших коронавирусом или сделавших прививку. Как показывают результаты опроса портала SuperJob, соответствующую инициативу властей Башкирии поддержали лишь 12% опрошенных, - передает РБК.

Против введения ковид-паспортов высказались 59%. Еще 29% респондентов затруднились с ответом.

Количество сомневающихся падает по мере роста доходов населения.

По итогам соцопроса, число противников появления такого документа прямо пропорционально уровню дохода респондентов.

При заработке менее 30 тысяч рублей в месяц за появление такого документа высказываются 12%, против — 54%, еще 34% затрудняются с ответом. При доходе свыше 80 тысяч рублей количество сторонников ковид-паспортов возрастает до 15%, но и противников становится больше (64%), а сомневается с ответом лишь 21%.

Среди переболевших коронавирусом или сделавших прививку, сторонников ковид-паспортов чуть больше, но противники по-прежнему в большинстве (соответственно 18% и 55%).

Те, кто высказываются против документа, чаще всего называют информацию о наличии антител относящейся к врачебной тайне, а решение выдавать ковид-паспорта дискриминационным. Среди сторонников идеи в основном те, кто столкнулся с необходимостью регулярно сдавать анализы на коронавирус.

Ранее стало известно, что ковид-паспорта вводит Башкирия. Их получат люди, имеющие антитела к коронавирусу после болезни или прививки, - пишет Газета.ru.

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#ковид-паспорт #коронавирус #прививка

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