15 минут назад
Большинство россиян против введения ковид-паспортов
Большинство россиян (59%) против так называемых ковид-паспортов для людей, которые переболели COVID-19 или сделали прививку от коронавируса.
Против введения ковид-паспортов высказались 59%. Еще 29% респондентов затруднились с ответом.
Количество сомневающихся падает по мере роста доходов населения.
По итогам соцопроса, число противников появления такого документа прямо пропорционально уровню дохода респондентов.
При заработке менее 30 тысяч рублей в месяц за появление такого документа высказываются 12%, против — 54%, еще 34% затрудняются с ответом. При доходе свыше 80 тысяч рублей количество сторонников ковид-паспортов возрастает до 15%, но и противников становится больше (64%), а сомневается с ответом лишь 21%.
Среди переболевших коронавирусом или сделавших прививку, сторонников ковид-паспортов чуть больше, но противники по-прежнему в большинстве (соответственно 18% и 55%).
Те, кто высказываются против документа, чаще всего называют информацию о наличии антител относящейся к врачебной тайне, а решение выдавать ковид-паспорта дискриминационным. Среди сторонников идеи в основном те, кто столкнулся с необходимостью регулярно сдавать анализы на коронавирус.
Ранее стало известно, что ковид-паспорта вводит Башкирия. Их получат люди, имеющие антитела к коронавирусу после болезни или прививки, - пишет Газета.ru.