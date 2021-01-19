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сегодня, 16:26
Собянин назвал динамику в борьбе с коронавирусом позитивной
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После новогодних праздников в столице наметилась положительная тенденция по коронавирусу.
Мэр Москвы Сергей Собянин в ходе заседания президиума координационного совета по коронавирусу заявил, что несмотря на позитивную динамику в борьбе с коронавирусом риски еще сохраняются, - передает РИА Новости.
"Несмотря на позитивную в целом динамику риски, на мой взгляд, сохраняются. Нам нужно, во-первых, соблюдать установленные требования, во-вторых, мониторить ситуацию в ежедневном режиме, смотреть, как она будет развиваться дальше. Дай бог, чтобы она развивалась позитивно, как и сейчас", - сообщил Собянин.
"Мы фиксируем снижение заболеваемости по всем основным показателям. В частности, выявляемость по сравнению с декабрьскими показателями стала ниже на 30%, по госпитализациям идет снижение на 18%", - добавил Сергей Собянин.
По оценкам главы города, ситуация позволяет существенно разгрузить коечный фонд. Сейчас резервы коронавирусных мощностей столицы оцениваются в 40% от общей потребности, - пишет "Российская газета".
"Несмотря на позитивную в целом динамику риски, на мой взгляд, сохраняются. Нам нужно, во-первых, соблюдать установленные требования, во-вторых, мониторить ситуацию в ежедневном режиме, смотреть, как она будет развиваться дальше. Дай бог, чтобы она развивалась позитивно, как и сейчас", - сообщил Собянин.
"Мы фиксируем снижение заболеваемости по всем основным показателям. В частности, выявляемость по сравнению с декабрьскими показателями стала ниже на 30%, по госпитализациям идет снижение на 18%", - добавил Сергей Собянин.
По оценкам главы города, ситуация позволяет существенно разгрузить коечный фонд. Сейчас резервы коронавирусных мощностей столицы оцениваются в 40% от общей потребности, - пишет "Российская газета".
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