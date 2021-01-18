Происшествия
36 минут назад
Разбивших камеры уличного наблюдения детей нашли
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Камеры разбили 10 и 11-летние мальчики
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Как сообщал GOROD48, во время новогодних каникул, 8 января, группа мальчишек в 15 микрорайоне Липецка, на проезде Строителей, подошли к камере уличного наблюдения установленного у подъезда дома №10, и начали бросать в нее женской туфлей, жестяной банкой от напитка, бить палкой. Такая же участь ждала и вторую камеру на этом доме. Несмотря на повреждения, камеры это всё зафиксировали. В полиции, просмотрев видео, быстро нашли маленьких хулиганов, ими оказались мальчики 10 и 11 лет.
- С ребятами проведена профилактическая беседа. Но, пока собственники камер не обращались с заявлением в полицию. В случае необходимости возмещения ущерба, ответственность будут нести законные представители этих детей, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.
- С ребятами проведена профилактическая беседа. Но, пока собственники камер не обращались с заявлением в полицию. В случае необходимости возмещения ущерба, ответственность будут нести законные представители этих детей, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.
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Сандра
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Директор Роспотребнадзора