Происшествия

36 минут назад

Разбивших камеры уличного наблюдения детей нашли

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#порча камер #вандализм #

Камеры разбили 10 и 11-летние мальчики 

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Как сообщал GOROD48, во время новогодних каникул, 8 января, группа мальчишек в 15 микрорайоне Липецка, на проезде Строителей, подошли к камере уличного наблюдения установленного у подъезда дома №10, и начали  бросать в нее женской туфлей, жестяной банкой от напитка, бить палкой. Такая же участь ждала и вторую камеру на этом доме. Несмотря на повреждения, камеры это всё зафиксировали. В полиции, просмотрев видео, быстро нашли маленьких хулиганов, ими оказались мальчики 10 и 11 лет.

- С ребятами проведена профилактическая беседа. Но, пока собственники камер не обращались с заявлением в полицию. В случае необходимости возмещения ущерба, ответственность будут нести законные представители этих детей, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.

3 728
#порча камер #вандализм #

Комментарии (3)

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Сандра

2 минуты назад
А ведь думают, что они герои. С слабых ногтей растут вандалы.
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ддддд

25 минут назад
пусть мамка с папкой поставят камеры за свой счет а их на учет в детскую комнату милиции
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Директор Роспотребнадзора

30 минут назад
Дети хоть в масках были?
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