На шести улицах Липецка отключат холодную воду

Подачу холодной воды ограничат 28 января из-за плановых ремонтных работ на сетях, без холодной воды останутся жители шести улиц, предупредили в «РВК-Липецк».

С 09:00 и до окончания работ холодную воду отключат в домах №№ 24/4, 24/5, 26/4 по улице 8 Марта.С 10:00 и до окончания работ ресурс будет отсутствовать в домах №№ 1/1, 1/2, 3/1, 3/2, 7а по улице Энгельса, №№ 4, 10 по улице Бехтеева, №№ 1, 3, 5 по улице Политехнической, №№ 1, 2, 3 по улице Славянова, в частном секторе улиц Энгельса, Известковой.Воду подвезут к дому № 10 по улице Бехтеева и по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды.28 января плановые ремонтные работы на электрических сетях будут проводить энергетики.С 09:00 до 17:00 электричество отключат в домах № 1б по улице Гражданской, №№ 1а, 3а по улице Дружбы, №№ 99, 101, 101а, 101в по улице Ковалева, №№ 2а, 3в, 4в, 6а, 8а, 8б, 10а, 10б по улице Римского-Корсакова, №№ 1, 6 в переулке Уютном, №№ 21, 29 по улице Земляничной, №№ 1-14 по улице Надежды, № 108 по улице Васильковой, №№ 1а, 12, 25, 26а, 38 по улице Жактовской, №№ 14в, 14в/1, 15, 17, 18, 19, 20, 20б, 21, 22, 33 по улице Ново-Весовой, № 11а по улице Паровозной, №№ 2а, 4, 30в, 33, 47а по улице Поселковой, №№ 17, 21, 25 по улице Рудничной, №№ 20, 36, 36а, 38а, 49, 53, 56, 61, 90, 95 по улице Ударников, №№ 19, 27, 29, 31, 31а, 33, 41, 43, 45, 49, 51, 51а, 55 по улице Неделина, на улицах Баумана, Добролюбова, Известковой, Свердлова, Энгельса, Сурикова, в садоводчестве «Ударник».С 14:00 до 17:00 обесточат дома №№ 2, 7, 8, 9, 10, 11, 13 по улице Архангельской, №№ 9, 21 по улице Астраханской, №№ 16, 17, 18, 19, 19а, 20 по улице Силикатной, улицу Усманскую.