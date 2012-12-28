75-летняя женщина попала под машину и умерла в больнице

В авариях пятницы и выходных дней пострадали еще семь человек.



26 января в селе Красногорка Грязинского района 46-летний водитель «Пежо» сбил 75-летнюю женщину. От полученных травм она умерла в больнице.Как сообщает Госавтоинспекция, за три дня с 24 по 26 января на дорогах Липецкой области получили травмы еще семь человек.В пятницу на дороге Липецк – Данков столкнулись автомобили «Нива» под управлением 40-летнего водителя и «Фольксваген» с 43-летним мужчиной за рулем. Оба водителя доставлены в больницу.В то же день в Елецком районе платном участке трассы «Дон» 43-летний водитель «Миутсубиси» не справился с управлением, съехал с дороги, и машина перевернулась. Водителя госпитализировали.25 января в Липецке на улице Ударников столкнулись автомобили «Датсун» с 48-летней женщиной за рулем и «ВАЗ-2114» под управлением 19-летнего водителя. Травмы в этой аварии получила женщина-водитель, ее госпитализировали.26 января в Ельце на трассе «Дон» столкнулись грузовик «МАЗ» под управлением 60-летнего водителя и «Шевроле Нива» с 64-летним мужчиной за рулем. В аварии пострадал водитель легкового автомобиля, его доставили в больницу.