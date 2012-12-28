Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Трое подростков отметили Крещение алкоголем и психотропными препаратами и едва не отдали Богу души
Происшествия
Вандал выломал двери в «Европейском»
Происшествия
В Липецке арестовали подозреваемого в изнасиловании 15-летней девочки
Происшествия
75-летняя женщина попала под машину и умерла в больнице
Происшествия
На Лебедянском шоссе сгорел «BMW X6»
Происшествия
Липецкий борец покорил столицу – в четвёртый раз
Спорт
Сотрудница банка вывела деньги со счета клиентов
Происшествия
1 апреля откроют запись в самую большую школу Липецка
Общество
Липецкие кардиологи спасли 35-летнего мужчину с острым инфарктом
Здоровье
Дело на нападении на 25-летнего парня будут расследовать в Тамбове
Происшествия
Читать все
Руководитель ДК «Рудничный» возглавит городской департамент культуры и туризма
Общество
Охотинспектор попался с тушами двух косуль: мужчина лишился работы и его ждёт суд
Происшествия
Липецкая мэрия готова заплатить миллион рублей за вывоз шин
Общество
В Липецке арестовали подозреваемого в изнасиловании 15-летней девочки
Происшествия
Пылающий «BMW X6» сняли на видео
Происшествия
«ГАЗель» влетела в «КамАЗ»
Происшествия
Дело на нападении на 25-летнего парня будут расследовать в Тамбове
Происшествия
В Липецкой области сухо, туманно и до +7
Погода в Липецке
Детский сад № 66 капитально отремонтируют
Общество
Водителя автомобиля «УАЗ» заподозрили в незаконной охоте: он попытался скрыться
Происшествия
Читать все
Происшествия
825
сегодня, 16:05
6

Охотинспектор попался с тушами двух косуль: мужчина лишился работы и его ждёт суд

Теперь уже бывший государственный инспектор по охране диких животных предстанет перед судом по обвинению в незаконной охоте.

В Задонском районе направлено в суд уголовное дело в отношении теперь уже бывшего 46-летнего сотрудника ОБУ «Охотничьи и водные биоресурсы» Управления по охране, использованию объектов животного мира и водных биологических ресурсов Липецкой области, обвиняемого в незаконной охоте, совершенной лицом с использованием своего служебного положения, причинившей особо крупный ущерб (по части второй статьи 258 УК РФ). На момент совершения преступления обвиняемый был ещё действующим охотинспектором.

Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, 12 декабря 2023 года около 21:00 в государственном природном зоологическом заказнике регионального значения «Задонский», который является особо охраняемой природной территорией, государственный инспектор был задержан на служебном автомобиле, в багажнике которого были самец и самка европейской косули.

По данным следствия, мужчина застрелил их из своего охотничьего ружья, погрузил туши в багажник и повез на разделку, но был задержан его же коллегами. Причём вышестоящие коллеги уже давно «вели» своего сотрудника, подозревая его в браконьерстве. Но тот вину отрицает и настаивает на том, что он во время патрулирования заказника нашёл убитых браконьерами животных и погрузил их в багажник исключительно в служебных целях.

0_YKN8MiVhk.jpg

Отстрелом животных Управлению по охране, использованию объектов животного мира и водных биологических ресурсов Липецкой области причинён особо крупный материальный ущерб — его оценили в 480 тысяч рублей. Обвиняемый добровольно его не возместил, так как вину отрицает. Но сразу после инцидента его уволили.

Теперь мужчине грозит лишение свободы на срок от 3 до 5 лет.
охота
браконьерство
0
0
5
3
0

Комментарии (6)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Вообще
16 минут назад
запретить охоту, голодные что ли! Развлечение для богатых, с жиру.
Ответить
Лиза
35 минут назад
Чем этому недочеловеку помешали две несчастные косули?! Пусть его накажут как можно строже!!!
Ответить
Алкан лтз
28 минут назад
Продать или сожрать хотел
Ответить
Злая бабка
38 минут назад
ненавижу охоту и охотников…
Ответить
Студент
38 минут назад
Пожадничал мужичок, двух застрелил ,хотя беречь животных должен. Жадность сгубила.
Ответить
Алкан лтз
45 минут назад
Кому-то дорогу перешёл! По хозяйничал подловили этим самым освободили место для следующего браконьера!
Ответить
Рекомендуем
Общество
На бесснежной зиме мэрия Липецка сэкономила миллионы рублей
Общество
Теперь в июне: назван новый срок начала работы трамвая маршрута №1
Общество
Липецкие студенты нарасхват у работодателей еще во время обучения
Общество
Статистика: липецкие студенты предпочитают становиться учителями, юристами, экономистами
Общество
Липецкие больницы объединят в кластеры
Общество
Водоканал загрязнял реку Дон
Происшествия
Статистика: за неделю в Липецкой области подорожали сливочное масло, рис и гречка ﻿
Общество
В горсовете усомнились в необходимости пиар-расходов мэрии на контрпропаганду теневой экономики
Экономика
В Липецкой области остановился рост цен на бензин и дизтопливо
Происшествия
Липецкая область — на 30 месте в стране по уровню преступности
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2025
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru