Охотинспектор попался с тушами двух косуль: мужчина лишился работы и его ждёт суд

Теперь уже бывший государственный инспектор по охране диких животных предстанет перед судом по обвинению в незаконной охоте.

В Задонском районе направлено в суд уголовное дело в отношении теперь уже бывшего 46-летнего сотрудника ОБУ «Охотничьи и водные биоресурсы» Управления по охране, использованию объектов животного мира и водных биологических ресурсов Липецкой области, обвиняемого в незаконной охоте, совершенной лицом с использованием своего служебного положения, причинившей особо крупный ущерб (по части второй статьи 258 УК РФ). На момент совершения преступления обвиняемый был ещё действующим охотинспектором.Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, 12 декабря 2023 года около 21:00 в государственном природном зоологическом заказнике регионального значения «Задонский», который является особо охраняемой природной территорией, государственный инспектор был задержан на служебном автомобиле, в багажнике которого были самец и самка европейской косули.По данным следствия, мужчина застрелил их из своего охотничьего ружья, погрузил туши в багажник и повез на разделку, но был задержан его же коллегами. Причём вышестоящие коллеги уже давно «вели» своего сотрудника, подозревая его в браконьерстве. Но тот вину отрицает и настаивает на том, что он во время патрулирования заказника нашёл убитых браконьерами животных и погрузил их в багажник исключительно в служебных целях.Отстрелом животных Управлению по охране, использованию объектов животного мира и водных биологических ресурсов Липецкой области причинён особо крупный материальный ущерб — его оценили в 480 тысяч рублей. Обвиняемый добровольно его не возместил, так как вину отрицает. Но сразу после инцидента его уволили.Теперь мужчине грозит лишение свободы на срок от 3 до 5 лет.