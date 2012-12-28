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Происшествия
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сегодня, 16:05
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Охотинспектор попался с тушами двух косуль: мужчина лишился работы и его ждёт суд
Теперь уже бывший государственный инспектор по охране диких животных предстанет перед судом по обвинению в незаконной охоте.
Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, 12 декабря 2023 года около 21:00 в государственном природном зоологическом заказнике регионального значения «Задонский», который является особо охраняемой природной территорией, государственный инспектор был задержан на служебном автомобиле, в багажнике которого были самец и самка европейской косули.
По данным следствия, мужчина застрелил их из своего охотничьего ружья, погрузил туши в багажник и повез на разделку, но был задержан его же коллегами. Причём вышестоящие коллеги уже давно «вели» своего сотрудника, подозревая его в браконьерстве. Но тот вину отрицает и настаивает на том, что он во время патрулирования заказника нашёл убитых браконьерами животных и погрузил их в багажник исключительно в служебных целях.
Отстрелом животных Управлению по охране, использованию объектов животного мира и водных биологических ресурсов Липецкой области причинён особо крупный материальный ущерб — его оценили в 480 тысяч рублей. Обвиняемый добровольно его не возместил, так как вину отрицает. Но сразу после инцидента его уволили.
Теперь мужчине грозит лишение свободы на срок от 3 до 5 лет.
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