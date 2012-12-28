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16 минут назад

В Задонском районе столкнулись фура и легковушка: пострадал 21-летний водитель «Лады»

ДТП произошло в два часа ночи на дороге Орёл-Тамбов.

Сегодня в два часа ночи в Задонском районе на 258-м километре дороги Орёл-Тамбов столкнулись «Лада Гранта» под управлением 21-летнего жителя Тамбова и грузовик с полуприцепом «ДАФ», за рулём которого был 53-летний воронежец.

От удара фура завалилась на бок. 

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— В результате ДТП пострадал водитель легковушки — его госпитализировали с места аварии, — рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.
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