В Задонском районе столкнулись фура и легковушка: пострадал 21-летний водитель «Лады»

ДТП произошло в два часа ночи на дороге Орёл-Тамбов.

Сегодня в два часа ночи в Задонском районе на 258-м километре дороги Орёл-Тамбов столкнулись «Лада Гранта» под управлением 21-летнего жителя Тамбова и грузовик с полуприцепом «ДАФ», за рулём которого был 53-летний воронежец.От удара фура завалилась на бок.— В результате ДТП пострадал водитель легковушки — его госпитализировали с места аварии, — рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.