Трое подростков отметили Крещение алкоголем и психотропными препаратами и едва не отдали Богу души
Трое подростков отметили Крещение алкоголем и психотропными препаратами и едва не отдали Богу души
Происшествия
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16 минут назад
В Задонском районе столкнулись фура и легковушка: пострадал 21-летний водитель «Лады»
ДТП произошло в два часа ночи на дороге Орёл-Тамбов.
От удара фура завалилась на бок.
— В результате ДТП пострадал водитель легковушки — его госпитализировали с места аварии, — рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.
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