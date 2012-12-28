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Водителя автомобиля «УАЗ» заподозрили в незаконной охоте: он попытался скрыться
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31 минуту назад

Водителя автомобиля «УАЗ» заподозрили в незаконной охоте: он попытался скрыться

Подозреваемого в браконьерстве поймали после погони.

В минувшие выходные у села Васильевка Липецкого округа сотрудники управления по охране, использованию объектов животного мира и водных биологических ресурсов Липецкой области выявили факт незаконной охоты с использованием нелегального охотничьего оружия.

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«Водитель автомобиля «УАЗ» вызвал подозрение. В момент, когда сотрудники представились, гражданин предпринял попытку скрыться на автомобиле. В результате продолжительного преследования и слаженных действий мужчина был задержан. На место вызвали полицейских. При проверке автомобиля было обнаружено незарегистрированное охотничье гладкоствольное оружие и патроны к нему, которые изъяты полицейскими», — сообщает Управление по охране, использованию объектов животного мира и водных биологических ресурсов Липецкой области.

ОМВД по Липецкому району проводит проверку.
охота
браконьерство
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