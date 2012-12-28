Водителя автомобиля «УАЗ» заподозрили в незаконной охоте: он попытался скрыться

Подозреваемого в браконьерстве поймали после погони.

В минувшие выходные у села Васильевка Липецкого округа сотрудники управления по охране, использованию объектов животного мира и водных биологических ресурсов Липецкой области выявили факт незаконной охоты с использованием нелегального охотничьего оружия.«Водитель автомобиля «УАЗ» вызвал подозрение. В момент, когда сотрудники представились, гражданин предпринял попытку скрыться на автомобиле. В результате продолжительного преследования и слаженных действий мужчина был задержан. На место вызвали полицейских. При проверке автомобиля было обнаружено незарегистрированное охотничье гладкоствольное оружие и патроны к нему, которые изъяты полицейскими», — сообщает Управление по охране, использованию объектов животного мира и водных биологических ресурсов Липецкой области.ОМВД по Липецкому району проводит проверку.