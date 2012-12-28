Трое подростков отметили Крещение алкоголем и психотропными препаратами и едва не отдали Богу души
Трое подростков отметили Крещение алкоголем и психотропными препаратами и едва не отдали Богу души
Общество
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48 минут назад
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1 апреля откроют запись в самую большую школу Липецка
В школе на 1500 мест идут отделочные работы.
— Мы специально купили квартиру в этом районе, чтобы ребенок пошел в новую школу, которую позиционируют как самую лучшую в области. Но запись в нее пока не открывают, в то время как в такую же новую школу в «Елецком» детей уже записывают!
За комментариями мы обратились в департамент образования мэрии.
Нам сообщили, что по закону запись первоклассников в школы начинается с 1 апреля. Именно в этот день начнется запись в новую школу во «Взлетном».
— Общестроительные работы в школе на 1500 мест закончены. Сейчас в ней ведутся отделочные работы. Планируем, что 1 сентября она откроет двери ученикам, — сказали в мэрии.
По данным GOROD48, строительство школы завершено более чем на 80%.
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