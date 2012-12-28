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Общество
745
48 минут назад
3

1 апреля откроют запись в самую большую школу Липецка

В школе на 1500 мест идут отделочные работы.

В редакцию GOROD48 позвонила жительница микрорайона «Взлетный» и пожаловалась, что департамент образования почему-то не открывает запись в новую школу:

— Мы специально купили квартиру в этом районе, чтобы ребенок пошел в новую школу, которую позиционируют как самую лучшую в области. Но запись в нее пока не открывают, в то время как в такую же новую школу в «Елецком» детей уже записывают!

За комментариями мы обратились в департамент образования мэрии.

Нам сообщили, что по закону запись первоклассников в школы начинается с 1 апреля. Именно в этот день начнется запись в новую школу во «Взлетном».

— Общестроительные работы в школе на 1500 мест закончены. Сейчас в ней ведутся отделочные работы. Планируем, что 1 сентября она откроет двери ученикам, — сказали в мэрии.

По данным GOROD48, строительство школы завершено более чем на 80%.
школа
«Елецкий»
«Взлетный»
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Комментарии (3)

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Сначала новые
Гость
3 минуты назад
Самая лучшая школа- это та,где создан самый лучший педагогический коллектив,способный осуществлять организацию образовательного процесса на самом высоком уровне в профессиональном понимании. Новые стены,оборудование,оснащение не сделают школу самой лучшей. А кадры будут туда набираться таким порядком,как набираются всегда в новостройку. Мнооооого лет пройдет,пока что- то будет понятно с качеством образования...
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Где
30 минут назад
Горячая линия с министерством образования Липецкой губернии ??? Вопросов у родителей масса .
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Удивляюсь
34 минуты назад
Квартиру, во Взлётном, купили, сами, мошенники посоветовали?
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