Трое подростков отметили Крещение алкоголем и психотропными препаратами и едва не отдали Богу души
Трое подростков отметили Крещение алкоголем и психотропными препаратами и едва не отдали Богу души
Общество
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54 минуты назад
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Детский сад № 66 капитально отремонтируют
Начальная цена контракта составляет почти 150 миллионов рублей.
За эти деньги выигравший конкурс подрядчик должен отремонтировать кровлю и фасад здания, внутренние помещения, заменить канализацию, электрику, системы водоотведения и отопления. А также вывезти за собой весь мусор.
Срок завершения работ — 4 декабря 2025 года. Подрядчик вправе выполнить работы досрочно только по дополнительному соглашению с заказчиком. Гарантия на ремонт — пять лет.
Детский сад № 66 состоит из двух корпусов, ремонтировать будут только один корпус. На время ремонта детей переведут или во второй корпус, или в другие близлежащие садики. По данным GOROD48, в этом году пока планируется отремонтировать только один детский сад.
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