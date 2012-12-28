Детский сад № 66 капитально отремонтируют

Начальная цена контракта составляет почти 150 миллионов рублей.

МКУ «Управление строительства города Липецка» объявило тендер на капитальный ремонт здания детского сада № 66, который располагается на улице Гагарина, 73/3. Начальная цена контракта 149 миллионов 711 тысяч 107 рублей.За эти деньги выигравший конкурс подрядчик должен отремонтировать кровлю и фасад здания, внутренние помещения, заменить канализацию, электрику, системы водоотведения и отопления. А также вывезти за собой весь мусор.Срок завершения работ — 4 декабря 2025 года. Подрядчик вправе выполнить работы досрочно только по дополнительному соглашению с заказчиком. Гарантия на ремонт — пять лет.Детский сад № 66 состоит из двух корпусов, ремонтировать будут только один корпус. На время ремонта детей переведут или во второй корпус, или в другие близлежащие садики. По данным GOROD48, в этом году пока планируется отремонтировать только один детский сад.