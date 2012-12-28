Сотрудница банка вывела деньги со счета клиентов

Знакомые женщины доверили ей сбережения перед отъездом за границу, а когда вернулись денег не оказалось.



Добринские полицейские направили в суд дело о мошенничестве в особо крупном размере, обвиняемой по которому проходит 53-летняя женщина — бывшая банковская служащая.Как установило следствие, семь лет назад, когда женщина занимала руководящую должность в банке, к ней обратились знакомые, уезжавшие из страны на долгое время. Они доверили ей своей счет на 1,1 млн рублей и попросили открыть вклад под выгодные проценты.«У злоумышленницы на этот счет были свои планы. Дождавшись отъезда знакомых, она приступила к реализации преступной схемы. Деньги обвиняемая забирала наличными из кассы, изготавливая расходно-кассовые ордеры от их потерпевших. Когда сбережения на счетах закончились обвиняемая при помощи программного обеспечения банка, закрыла расчетные счета», — сообщает областное управление МВД.Афера вскрылась, когда владельцы денег вернулись в страну.