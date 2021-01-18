Липчанка подозревается в покушении на убийство мужа

Женщина ударила мужа ножом.

Следственным отделом по Октябрьскому округу Липецка СУ СК России по Липецкой области возбуждено уголовное дело в отношении 41-летней женщины, подозреваемой в покушении на убийство.



По версии следствия, около полуночи 16 января в квартире на улице Свиридова пьяная липчанка нанесла 42-летнему мужу удар ножом в грудь.



- Следствие считает, что подозреваемая сделала это с целью причинения смерти супругу, так как нанесла ему удар в место расположения жизненно важных органов. Осознав последствия своих действий, она обратилась за медицинской помощью. Преступление не было доведено до конца по независящим от нее обстоятельствам, так как потерпевший своевременно был госпитализирован. В настоящее время ему оказывается квалифицированная медицинская помощь, - сообщает пресс-служба СКР по Липецкой области.



Женщина задержана, вину в совершении особо тяжкого преступления она признала и раскаялась в содеянном, пояснив следователю, что желала смерти супругу из-за постоянных скандалов, вызванных его пьянством.

