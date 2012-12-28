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Происшествия
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сегодня, 11:48
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На Дону кто-то отстреливает лебедей?
В селе Романово слышали выстрелы, а потом обнаружили неполную пару лебедей.
По словам женщины, она слышала выстрелы, а потом оказалось, что зимующая пара лебедей неполная, вторая птица исчезла.
О птицах, оставшихся на зимовку, стало известно в конце прошлого года. Специалисты заповедника Галичья Гора говорили, что лебеди не улетают из-за теплой погоды.
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