На Дону кто-то отстреливает лебедей?

В селе Романово слышали выстрелы, а потом обнаружили неполную пару лебедей.

Жительница села Романово Лебедянского района рассказала в соцсетях, о своих подозрениях: по ее мнению, кто-то охотится на зазимовавших на реке Дон лебедей.По словам женщины, она слышала выстрелы, а потом оказалось, что зимующая пара лебедей неполная, вторая птица исчезла.О птицах, оставшихся на зимовку, стало известно в конце прошлого года. Специалисты заповедника Галичья Гора говорили, что лебеди не улетают из-за теплой погоды.