Коронавирус в Липецкой области: 152 новых случая, двое скончавшихся

Всего с начала пандемии в Липецкой области зарегистрировано 18 800 случаев COVID-19.

Как сообщает сайт «Стопкоронавирус.рф», за последние сутки в Липецкой области выявлено 152 случая COVID-19, двое пациентов с подтвержденным диагнозом «коронавирусная инфекция» скончались. 214 человек выписано.Всего с начала пандемии в Липецкой области зарегистрировано 18 800 случаев COVID-19, 14 227 человек успешно завершили лечение, 327 пациентов скончались.

За последние сутки в России выявлено 23 586 случаев COVID-19, выписано 23 440 человек. За прошедшие сутки подтвержден 481 летальный исход с коронавирусом. В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 3 568 209 случаев коронавирусной инфекции, число выписанных пациентов выросло до 2 960 431.