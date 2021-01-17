Коронавирус

53 минуты назад

Коронавирус в Липецкой области: 152 новых случая, двое скончавшихся

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#коронавирус
Коронавирус в Липецкой области: 152 новых случая, двое скончавшихся

Всего с начала пандемии в Липецкой области зарегистрировано 18 800 случаев COVID-19.

Как сообщает сайт «Стопкоронавирус.рф», за последние сутки в Липецкой области выявлено 152 случая COVID-19, двое пациентов с подтвержденным диагнозом «коронавирусная инфекция» скончались. 214 человек выписано.

Всего с начала пандемии в Липецкой области зарегистрировано 18 800 случаев COVID-19, 14 227 человек успешно завершили лечение, 327 пациентов скончались.

За последние сутки в России выявлено 23 586 случаев COVID-19,  выписано 23 440 человек. За прошедшие сутки подтвержден 481 летальный исход с коронавирусом. В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 3 568 209 случаев коронавирусной инфекции, число выписанных пациентов выросло до 2 960 431.
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#коронавирус

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Кошмар

16 минут назад
Это не кончится никогда,требуем введения электронных пропусков.
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